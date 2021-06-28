قيمة فيس بوك السوقية تتجاوز تريليون دولار أمريكي وتصبح سادس أغلى شركة بالعالم

تمكنت شركة فيس بوك من الوصول إلى علامة مميزة في تاريخها اليوم بعد تخطي قيمتها تريليون دولار أمريكي، وبالتحديد 1.008 تريليون دولار.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تصل شبكة اجتماعية فيها إلى أكثر من تريليون دولار، كما تعد واحدة من المرات القلائل التي تصل لها شركات التقنية الأمريكية؛ حيث سبقتها آبل كأول شركة تتخطى هذا الرقم في 2018، ثم تبعتها أمازون ومايكروسوفت في 2019، ثم ألفابت الشركة الأم لجوجل.

تمتلك فيس بوك تحت ذارعها منصتها الأم وتطبيق ماسنجر، بالإضافة إلى انستجرام، واتساب، وأوكولوس اللاتي استحوذت عليهم لاحقًا.

وتُعد فيس بوك هي الشركة الأحدث من حيث التأسيس التي تصل لهذا الرقم، حيث تأسست في الألفية الجديدة في حين تأسست الشركات التي سبقتها في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي – لكن تجد الإشارة إلى أن ألفابت تأسست في 2015 رسميًا لكن جوجل التي أصبحت تندرج تحت مظلتها تأسست في عام 1998.

يُشار إلى أن الشركة تقبع الآن في المركز السادس من حيث القيمة السوقية، بعد آبل، مايكروسوفت، أرامكو، أمازون، وألفابت.

وتُعد شركة أرامكو السعودية هي الشركة الوحيدة في العالم تقريبًا التي تقارع الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية من بين الشركات المطروحة في سوق الأسهم، حيث طرحت أسهمها وتربعت على عرش أكثر الشركات قيمة قبل عام، قبل أن تتراجع للمرتبة الثالثة بقيمة 1.87 تريليون دولار، وذلك بعد آبل التي وصلت قيمتها 2.25 تريليون دولار، ومايكروسوفت التي وصلت 2.02 تريليون دولار.

المصدر:

Companies Market Cap