سدو المالية تحصل على رخصة إدارة الاستثمارات من هيئة السوق المالية

قالت شركة سدو المالية السعودية إنها حصلت على ترخيص هيئة السوق المالية بتاريخ 21 يونيو 2021 لممارسة أنشطة إدارة الاستثمارات، لتصبح بذلك حاهز لبدء ممارسة عملها في قطاع الاستثمار في رأس المال الجريء.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن الحراك القوي الذي تشهده منظومة ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، حيث شهدت البيئة التنظيمية تغيرات كبيرة محفزة وإقبال كبير على الحلول التقنية المتنوعة من قبل مختلف شرائح العملاء، بالإضافة لتوافر رأس المال الجريء الذي يحفز رواد الأعمال على خوض تحديات بناء منتجات وخدمات نوعية بأفكار ريادية.

وكان حصول الشركات الريادية في المملكة العربية السعودية في 2020 على استثمارات بقيمة 570 مليون ريال سعودي من أبرز المؤشرات حول هذا الأمر، واستمر هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من هذا العام ليتجاوز حجم الاستثمارات 187 مليون ريال سعودي.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال المدير الإداري والرئيس التنفيذي لسدو المالية، الأستاذ قصي بن عبدالله السيف: “تأسيس سدو المالية اليوم بفريق يملك سنوات من الخبرة في إدارة مجموعة من أبرز صناديق رأس المال الجريء في المنطقة جاء سعياً لتمكين مستثمرينا المترقبين من الوصول إلى أكثر الشركات تميزًا، والاستثمار مع رواد الأعمال الذين نهدف لتمكينهم ليتسنى لهم تقديم حلول إبداعية وللمساهمة في صنع شركات رائدة في مختلف القطاعات بإذن الله”.

وأضاف: “ريادة الأعمال من أهم الممكنات الاقتصادية، وما تأسيس سدو المالية إلا لاستثمار هذه الطاقات الجبارة وتمكينها من تحقيق طموحاتها في إنشاء شركات مؤثرة تضع بصماتها في السوق المحلية والإقليمية والعالمية”.

تهدف سدو المالية وفقًا لبيانها للمساهمة في نمو قطاع ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية والوصول بها إلى أعلى المصاف وللمساهمة في خلق شركات ريادية منافسة على مستوى المنطقة والعالم، لتواكب رؤية المملكة 2030 في إيجاد بيئة أعمال حاضنة للعقول والأفكار الإبداعية. وذلك من خلال تمكين الاستثمار من خلال مجموعة من الصناديق المتخصصة في المجال بعد استيفاء المتطلبات النظامية لهئية السوق المالية.