جوجل تختبر ميزة جديدة تخبرك إذا كانت مصادر نتائج البحث موثوقة أم لا

بدأت جوجل باختبار ميزة مهمة على محرك البحث خاصتها تتمثل في منح المستخدم لمحة حول مصداقية وموثوقية المصادر بنتائج البحث.

ووفقًا لموقع Recode، فإن جوجل ستخبر المستخدمين في حال كانت نتائج البحث تحوي مصادر غير موثوقة لمنحهم نظرة أولية حول مصداقية المعلومات التي توفرها المصادر، وبالتالي تحذيرهم من اعتماد هذه النتائج كمعلومات حقيقية، وهي خطوة تساهم في وضع حد للإشاعات والأخبار الكاذبة والوهمية، وتعزز من توفير معلومات صادقة للمستخدمين.

وتحاول الشركة إظهار نتائج البحث الموثوقة واخفاء المصادر الكاذبة، لكن حجم المواقع على الإنترنت يمنعها من إخفاء المصادر بشكل كامل.

أما الطريقة الجديدة في إظهار النتائج، فستمكن المستخدمين من معرفة مصداقية المصدر نفسه بناء على المعلومات الشحيحة حول الحدث.

وتقوم فكرة جوجل على توعية المستخدمين عند بحثهم على خبر ما على سبيل المثال حول حدث انتشر سريعًا لكن دون وجود معلومات من مصادر موثوقة حول هذا الحدث وبالتالي لا يمكن الجزم بحدوثه، لذلك سيظهر في النتائج أن هذا المصدر ربما يكون غير موثوق كونه نشر معلومات لم يتم التأكد منها من المصادر الأخرى، ما يرفع من كون المعلومات عبارة عن اشاعات أو أخبار وهمية لجذب الانتباه – نقطة مختلفة تمامًا عن الأخبار الحصرية.

تأتي هذه الخطوة بعد توفير خاصية إظهار معلومات لكل مصدر في نتائج البحث لفهم مصداقية الموقع حتى قبل فتح الرابط.

المصدر:

Recode