لينوفو تكشف عن عدة أجهزة بينها ThinkPad X1 Extreme مع بطاقة رسومات RTX 3080

رفعت شركة لينوفو الستار عن عدد جديد من أجهزة الحاسوب المحمولة المدعومة بأحدث المواصفات، وجاء على رأسها ThinkPad X1 Extreme الجيل الرابع مع معالج رسومات إنفيديا RTX 3080 رغم تصميمه النحيف، بجانب الكشف عن ThinkPad L13 وجهازي كروم بوك.

جهاز لينوفو ThinkPad X1 Extreme

يتميز ThinkPad X1 Extreme بوجود خيارين من الشاشة التي تأتي بقياس 16 بوصة؛ وذلك بدقة QHD+ أو UHD+، وكلاهما تأتيان بخيار اللمس أو بدون لمس، وتدعمان تقنية Dolby Vision HDRD وسطوع يصل 600 وحدة، وألوان بتقنية الألوان 8+2 بت.

يتميز الجهاز بدعم معالجات إنتل الجيل الحادي عشر حتى Core i9 H، بالإضافة إلى معالج رسومات إنفيديا بخيارات تبدأ من RTX 3050 Ti وحتى RTX 3080. كما سيحمل باقة ذاكرة من نوع DDR4 بسعة تصل 64 جيجابايت، وقرص تخزين M.2 PCIe Gen4 SSD بسعة تصل 2 تيرابايت.

سيحمل حاسوب لينوفو بطارية 90 واط/ساعة، وستعمل حتى 10.7 ساعة على شحنة واحدة وفقًا لما أشارت له الشركة في بيانها.

وسيدعم الجهاز تقنيات الجيل الخامس اللاسلكية، وتقنية WiFi 6E، وكاميرا بدقة FHD، بجانب مستشعر بصمة، ومكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos.

سيتوفر الجهاز في شهر أغسطس المقبل وبسعر يبدا من 2,150 دولارًا أمريكيًا.

سلسلة ThinkPad L13

تأتي هذه السلسلة بنسختين؛ أحداهما عادية ThinkPad L13 والأخرى متحولة ThinkPad L13 Yoga، وكليهما تمتلكان شاشات بقياس 1.3.3 بوصة بدقة FHD مع سطوع يصل 300 وحدة.

يتميز الجهازان بوجود معالجات AMD من سلسلة Ryzen 5000 ومعالجات رسومات Radeon من ذات الشركة، بعيدًا عن إنتل وإنفيديا.

وبالحديث عن سعة الجهازين؛ فهما يأتيان مع ذاكرة DDR4 بسعة تصل 16 جيجابايت، وقرص تخزين PCIe SSD بسعة 1 تيرابايت.

ويضيف L13 Yoga تقنية اللمس وتحويله لجهاز لوحي؛ وسيتوفر بسعر يبدأ من 1,000 دولار، فيما سيتوفر L13 بسعر 800 دولار.

لينوفو Chromebook 5i-14 و Chromebook Flex 5i-13

يتميز جهاز Chromebook 5i-14 بوجود شاشة FHD بقياس 14 بوصة بتقنية IPS، ويضيف معالج إنتل Core i5 وقرص تخزين SSD بسعة تصل حتى 512 جيجابايت. ويحمل تقنية WiFi 6 وكاميرا مدعمة بتقنيات خصوصية، بالإضافة إلى توفيره منافذ USB 3.1 و USB C.

فيما يتميز Chromebook Flex 5i-13 بوجود شاشة 13.3 بوصة بتقنية OLED ودقة FHD، وبعتاد داخلي مشابه للجهاز السابق.

سيتوفر الجهازان بيوليو بسعر يبدأ من 440 دولارًا، رغم صغر شاشة Flex 5i-13 لكن كونها OLED رفع سعرها مقارنة بالأخرى.

المصدر:

Lenovo 1 + 2