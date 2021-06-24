آيفون 2022 ربما تأتي مع مستشعر بصمة أسفل الشاشة وحجم أكبر بسعر أقل من المعتاد

قبل إطلاق هواتف آيفون 2021 حتى، بدأت التقارير والتسريبات تتحدث عن خطط آبل المستقبلية، بالكشف عن مواصفات هواتفها لعام 2022.

ووفقًا للمحلل الشهير، مينغ تشي كو، المختص فيما يتعلق بأجهزة آبل وخاصة هواتف آيفون، فإن الشركة تخطط لإطلاق 4 نسخ مختلفة من الهواتف بشاشات 6.1 بوصة و6.7 بوصة، حيث سيكون اثنان منهما بمواصفات مرتفعة والباقي بمواصفات أقل وبسعر منافس وفي متناول معظم الباحثين عن الأجهزة الرائدة.

وأشار كو لاحتمالية قدوم النسخ ذات المواصفات الأقل من آيفون 14 الذي سيصدر خلال 2022 بسعر أقل من 900 دولار.

وتوفر آبل هاتف وحيد حاليًا بشاشة بقياس 6.7 بوصة وبسعر يبدأ من 1,100 دولار أمريكي، وهو آيفون 12 برو ماكس – الآيفون الأكبر من الشركة على الإطلاق، لكنها ستوفر العام القادم نسخ بنفس الحجم بأسعار أقل بنحو 200 دولار، بجانب توفيرها نسخة أقوى بأسعار أعلى، لتتيح بذلك خيارات متنوعة للمستخدمين سواء بأحجام صغيرة أو كبيرة.

ووفقًا لذات التقارير، فمن المتوقع عودة مستشعر البصمة وتقنية TouchID لهواتف آبل لكن مع تقنية المستشعر تحت الشاشة لأول مرة.

وبجانب ذلك، ستأتي هواتف آيفون ذات الإمكانيات الأعلى مع كاميرا عريضة بدقة 48 ميجابكسل، على خلاف الهواتف ذات الأسعار الأقل.

الجدير ذكره أن هذه المرة الأولى التي ستوفر فيها آبل مستشعر بصمة أسفل الشاشة بعد اعتمادها على تقنية FaceID في هواتفها الأخيرة، وهو الحال مع الكاميرات بدقة 48 ميجابكسل، رغم وجودها منذ عدة سنوات مع هواتف أندرويد، لكننا تعودنا مشاهدة هذه التقنيات بأفضل طريقة عند إطلاقها على هواتف آيفون وهو ما ننتظره مع نسخ 2022.

يُشار أن آبل ربما تستغني عن هواتف آيفون ميني مع شاشات 5.4 بوصة، خاصة مع الطلب المخيب عليها الفترة الماضية.

المصدر:

9to5Mac