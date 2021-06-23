متصفح مايكروسوفت إيدج يتيح مشاركة علامات التبويب بين الأجهزة

أطلقت شركة مايكروسوفت آخر تحديث لمتصفحها إيدج كروميوم الذي جلب معه عدة تحسينات بينها مشاركة علامات التبويب بين الأجهزة والأنظمة المختلفة بسهولة.

وعند وصول التحديث ستظهر أيقونات أجهزة الحاسوب والهواتف في القائمة العلوية للمتصفح، وعند النقر عليها ستظهر جميع الأجهزة التي قمت بتثبيت متصفح إيدج كروميوم عليها، وبالتالي يمكن من خلال اختيار أي جهاز ارسال الصفحة أو علامة التبويب المفتوحة، وستظهر مباشرة على الجهاز الآخر عند فتح المتصفح.

ويتوجب على المستخدمين تسجيل الدخول بنفس الحساب على الأجهزة لتظهر ضمن خيارات المشاركة، حيث ستساعد هذه الميزة في إكمال التصفح بسهولة بين الأجهزة، فعلى سبيل المثال عن تصفح موقع ما على الحاسوب المحمول والاضطرار للخروج وترك الجهاز يمكن استعمال هذه الميزة وارسال الصفحة للهاتف لمتابعة التصفح في الطريق، علمًا بأن اشعار ارسال الصفحة سيظهر على الهاتف لفتحه.

وبينما تعد هذه الميزة ليست بغريبة على المتصفحات الأخرى مثل فايرفوكس وكروم، إلا أنها تظهر لأول مرة على إيدج كروميوم وهي خطوة مميزة من مايكروسوفت لإضافتها خاصة مع التوجه الكبير نحو متصفحها مؤخرًا.

المصدر:

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