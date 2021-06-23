تويتر تسمح بمشاركة التغريدات مباشرة على قصص انستجرام

وفرت تويتر ميزة بسيطة للمستخدمين لكنها مطلوبة بشدة، تتمثل في إتاحة مشاركة التغريدات على قصص انستجرام مباشرة من التطبيق.

كانت المنصة قد بدأت اختبار هذه الميزة في نهاية العام الماضي، لكنها الآن وفرتها لجميع المستخدمين لكن على نظام iOS فقط، فيما لم تعلن عن موعد توفرها لمستخدمي أندرويد في الوقت الحالي.

يمكن للمستخدمين الضغط على أيقونة المشاركة، وبعدها سيظهر خيار المشاركة على قصص انستجرام ضمن الخيارات المتاحة، ويمكن النقر عليه لمشاركتها.

المميز في هذه الإضافة من تويتر هو تبسيط مشاركة التغريدات ضمن القصص بدلًا من أخذ صور للشاشة ومشاركتها على القصص.

يجدر القول التغريدات المشاركة ستظهر على شكل صور بالقصص ولن يكون هناك خيار للضغط عليها للتحول للنسخة الأصلية.

المصدر:

Twitter