مايكروسوفت تضم كيم سويفت للإشراف على قسم الألعاب السحابية في Xbox Game Studios

أضافت مايكروسوفت شخصية مرموقة جديدة لطاقم تطوير الألعاب في استديوهات Xbox Game Studios المسؤولة عن تطوير ألعاب الشركة، وذلك بانضمام كيم سويفت، مصممة الألعاب الشهيرة التي أشرفت على عشرات الألعاب المعروفة وسبق أن عملت مؤخرًا في خدمة جوجل ستاديا.

وستنضم سويفت للطاقم الإداري للإشراف على قسم الألعاب السحابية في استديوهات Xbox Game Studios لاسيما مع التطور الكبير لهذا القطاع في السنوات الأخيرة، وذلك بعد ترك منصبها كمديرة لتصميم الألعاب في ستاديا، وعملها في شركة الألعاب الشهيرة Electronic Arts (EA).

ورغم أن كيم سويفت تبلغ من العمر 38 عامًا فقط، إلا أنها ساهمت بإطلاق عشرات الألعاب الشهيرة كمنتجة أو مصممة، وفي مقدمتها Narbacular Drop عام 2005، وسلسلة ألعاب Portal.

يُشار أن جوجل قررت في بداية العام التخلي عن تطوير الألعاب بنفسها وإغلاق استديوهات ستاديا الخاصة بها، والاعتماد على مطوري الألعاب من الطرف الثالث، الأمر الذي ساهم بخروج كيم سويفت من منصبها بهذا القرار ومن ثم الانصمام لشركة مايكروسوفت.

المصدر:

XboxGameStudios