تيك توك تعلن عن ميزة Jump لربط مقاطع الفيديو مع تطبيقات مصغرة

أطلقت تيك توك ميزة جديدة باسم Jump لمساعدة صانعي المحتوى على ربط مقاطع الفيديو الخاصة بهم مع تطبيقات خارجية مصغرة، في خطوة تهدف لتحفيز المستخدمين على التفاعل أكثر مع مقاطع الفيديو وليس فقط مشاهدتها.

وقد تم تطوير هذه الميزة مع مطوري تطبيقات الطرف الثالث، لتمكين المستخدمين من الوصول لأنواع جديدة من المحتوى وزيادة نسبة التفاعل على مقاطع فيديو صانعي المحتوى؛ فعلى سبيل المثال يمكن لصانعي المحتوى إضافة رابط من Whisk لمشاركة وصفة طبخ على أحد الفيديوهات، أو إضافة معلومات حول التمارين الرياضية باستخدام Breathwrk، أو مشاركة معلومات عامة من ويكيبيديا، وغيرها.

ستوفر تيك توك ميزة Jump لعدد محدد من صانعي المحتوى في الوقت الحالي، وبذلك لن يكون أي مستخدم قادر على مشاركة محتوى التطبيقات المصغرة الخارجية على محتواه.

وتوفر شركات مثل Whisk، Breathwrk، Quizlet، وTabelog، وويكيبيديا تطبيقاتهم المصغرة للمستخدمين لمشاركة المحتوى باستخدام Jump، فيما ستقوم شركات مثل BuzzFeed، Jumprope، وIRL بالانضمام للقائمة خلال الأسابيع الماضية، وستكون الميزة مفتوحة للشركات والخدمات الأخرى للانضمام في حال حصولها على اعتماد من تيك توك.

وستمنح هذه الميزة فرصة لصانعي المحتوى لنشر المزيد من الروابط لمحتواهم والمحتوى الإعلاني عبر المنصات الأخرى بسهولة، حيث لن يكون هناك حاجة لتغيير الرابط الموجود في النبذة الشخصية مع كل عملية نشر لمحتوى جديد مثلما كان يحدث سابقًا أو يحصل مع المستخدمين على انستجرام.

المصدر:

TikTok