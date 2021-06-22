تويتر تفتح باب التقديم للحصول على امتياز Super Follows و Ticketed Spaces

كشفت تويتر عن فتح باب التقديم لتفعيل خاصيتي Super Follows و Ticketed Spaces لصانعي المحتوى والمؤثرين على المنصة، لتمكينهم من الحصول على دعم مالي من خلال المحتوى الحصري الذي يقدمونه من خلال الاشتراكات المدفوعة من المتابعين.

ستقطتع تويتر 3% من قيمة الاشتراكات كعمولة لأول 50 ألف دولار بعد خصم متاجر التطبيقات لعمولتها، وبعد تخطي الأرباح هذه القيمة ستعمل على اقتطاع نسبة تصل إلى 20%.

تويتر Super Follows

وتوفر خاصية المتابعين المتميزين أو Super Follows لصانعي المحتوى من تقديم محتوى خاص وحصري لمتابعيهم عند الاشتراك مقابل مبلغ مالي محدد، وبالتالي الانفراد بهذا المحتوى وأفضلية معرفته وهي ميزة أشبه بما يقوم به الكثير من المستخدمين على تويتر عبر منصة Patreon الخارجية، لكنهم الآن سيتمكنون من ذلك عبر تويتر نفسها.

وستتيح لصانعي المحتوى تقديم المحتوى الحصري مقابل اشتراكات شهرية بقيمة 2.99 دولار أمريكي، أو 4.99 دولار أمريكي، أو 9.99 دولار أمريكي، وذلك وفقًا لما يرغب به المستخدم وقيمة المحتوى الذي يوفره.

سيساعد هذا الأمر صانعي المحتوى على تقديم محتوى أكثر ابداعًا بسبب وجود عائد مادي، كما سيمكنهم من عمل جلسات وأعمال خاصة مقابل مبالغ محددة مثل الإجابة على أسئلة واستفسارات الجمهور.

ستتيح الشركة التقديم لهذه الخاصية للمستخدمين فوق 18 سنة ويملكون 10 آلاف متابع على الأقل في حساباتهم وقاموا بالتغريد 25 مرة على الأقل في أخر شهر من التقديم. وستكون متوفر للمستخدمين في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

خاصية Ticketed Spaces

تتميز تذاكر المساحات أو Ticketed Spaces كما هو واضح من الاسم بكونها مخصصة للغرف الصوتية، حيث يمكن لصانعي المحتوى الاستفادة من تفعيل خيار التذاكر للبث الصوتي بمقابل مادي، ويمكن لهم تحديد سعر كل تذكرة من 1 دولار أمريكي وحتى 999 دولار أمريكي.

رغم صعوبة دفع معظم المستخدمين لمبالغ مالية مقابل البث الصوتي، إلا أن استغلال ميزة مشابهة في عمل مؤتمرات صوتية افتراضية يمكن أن يساهم في جذب انتباه بعض المهمتين بالشخصيات الموجودة أو محتواها؛ فعلى سبيل المثال إذا كان هناك شخص متخصص في الاستثمارات موثوق ويرغب الجمهور بالاستفادة من خبراتهم فسيقومون بالدفع مقابل بعض النصائح بلا شك.

سيتاح التقديم لتفعيل هذه الخاصية للمستخدمين الذين يملكون ألف متابع فأكثر وقاموا بالبث الصوتي على الأقل 3 مرات خلال آخر 30 يومًا، وستكون كسابقتها متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة حتى الآن.

المصدر:

TechCrunch