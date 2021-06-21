أفضل عروض الأجهزة الذكية في يوم برايم على أمازون السعودية

جاء يوم أمازون برايم في المملكة العربية السعودية بعد طول انتظار، وحمل معه آلاف العروض المختلفة بينها عشرات العروض الخاصة بالأجهزة التقنية وملحقاتها، التي رغبنا في التركيز عليها في هذا المقال لوضع أفضل الصفقات بين أيديكم.

ورغم تواجد الكثير من العروض المميزة العامة، إلا أن يوم برايم حمل عروضًا مخصصة لمشتركي برايم أنفسهم، وهي عروض طالت جميع التصنيفات والمنتجات على الموقع. ويمكن لجميع مشتركي الخدمة الاستمتاع بها ومن ضمنها مجموعة الأجهزة التي اخترناها لكم بالأسفل.

ويمكن لجميع القراء في المملكة الاشتراك بخدمة أمازون برايم بسهولة مقابل 16 ريال شهريًا – هنا – للاستفادة من هذه العروض التي تستمر حتى الغد، حيث يحصل أي مشترك على الشهر الأول مجانًا ويستفيد من عروض يوم برايم المميزة، كما يمكنه إلغاء الاشتراك دون دفع أي مقابل قبل نهاية الشهر. علمًا بأن مشتركي الخدمة يحصلون على توصيل سريع ومجاني، اشتراك في خدمة الفيديو للاستمتاع بمكتبة ضخمة من الأفلام والمسلسلات، والحصول على تجربة لعب مجانية عبر منصة تويتش.

هاتف سامسونج جالكسي S21

أحد أقوى الهواتف الذكية على الإطلاق وأحدث هواتف سامسونج الرائدة.

كاميرا ثلاثية مع عدسات بدقة 64 ميجابكسل، 12 ميجابكسل، وعريضة 12 ميجابكسل، بجانب كاميرا أمامية 10 ميجابكسل.

معالج بدقة 5 نانومتر وهو الأول على هواتف سامسونج.

شاشة Dynamic AMOLED بقياس 6.2 بوصة، تعمل بمعد تحديث 120 هرتز، وتدعم تقنية HDR10+.

بطارية 4,000 ميلي أمبير/ الساعة مع ميزة الشحن السريع.

ذاكرة رام 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت.

يتوفر مع خصم 22% لمشتركي أمازون برايم بقيمة 750 ريال.

متاح بسعر 2,599 ريال هنا: https://amzn.to/3j1MmfU

هاتف سامسونج جالكسي M12 شريحتين

كاميرا خلفية رباعية وكاميرا أمامية مميزة للسيلفي.

معالج ثماني النوى مع ذاكرة رام 4 جيجابايت وسعة تخزين 64 جيجابايت.

بطارية سعة 6,000 ميلي أمبير/ الساعة وشحن سريع 15 واط.

تصميم أنيق وشاشة كبيرة.

يتوفر بخصم 100 ريال وبسعر 549 ريال من أمازون السعودية هنا: https://amzn.to/2Slon0s

هاتف سامسونج جالكسي M11 شريحتين

دعم الجيل الرابع.

شاشة 6.4 بوصة مع تصميم أنيق وكاميرا أمامية على شكل دائرة صغيرة بالجانب.

البطارية: 5,000 ميللي امبير/ساعة.

كاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا سيلفي مميزة.

ذاكرة رام 3 جيجابايت وسعة تخزين 32 جيجابايت.

يتوفر بخصم 27% بقيمة 150 ريال.

متاح على أمازون السعودية لمشتركي برايم بسعر 399 ريال هنا: https://amzn.to/3vEBZS0

هاتف شاومي Poco F3 – إصدارين

شاشة AMOLED بقياس 6.7 بوصة ودقة FHD+، مع معدل تحديث 120 هرتز.

كاميرا خلفية ثلاثية: 48+8+5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية 20 ميجابكسل.

معالج كوالكوم سنابدراجون 870 5G بتقنية 7 نانومتر.

دعم الجيل الخامس.

البطارية: 4,520 ملي أمبير/ ساعة تدعم الشحن السريع 33 واط.

ذاكرة رام 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت متوفر مع خصم 150 ريال وبسعر 1,379 ريال عبر هذا الرابط: https://amzn.to/3qjbj8b

ذاكرة رام 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت متوفر مع خصم 226 ريال وبسعر 1,423 ريال من خلال الرابط: https://amzn.to/3qfnQJU

هاتف شاومي Poco X3 Pro

معالج كوالكوم سنابدراجون 860 بتقنية 7 نانومتر.

بطارية 5,160 ميلي أمبير/ ساعة مع الشحن السريع بقدرة 33 واط.

شاشة 6.7 بوص تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

كاميرا رباعية: 48+8+2+2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

ذاكرة رام 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت.

متوفر لمشتركي برايم على أمازون السعودية بخصم 240 ريال وبسعر 919 ريال هنا: https://amzn.to/3gMQX32

جهاز مايكروسوفت اللوحي Surface 7 Pro – إصدارين

شاشة 12.3 بوصة.

معالج إنتل الجيل العاشر Core i7 مع ذاكرة 16 جيجابايت وسعة تخزين SSD تصل 1 تيرابايت.

يعمل بنظام ويندوز 10.

كاميرا رئيسية 8 ميجابكسل وثانوية 5 ميجابكسل.

تصميم خفيف.

متاح بخصم 23% بقيمة 2,400 ريال، وبسعر 8,099 ريال لنسخة 1 تيرابايت هنا: https://amzn.to/2SRp7uf باللون الفضي أو https://amzn.to/35GF8X2.

نسخة 512 جيجابايت متاحة بخصم 183 ريال وبسعر 6,599 ريال هنا: https://amzn.to/35GF8X2

جهاز سامسونج اللوحي Tab S7

معالج ثماني النوى وسعة تخزين 128 جيجابايت.

دعم قلم سامسونج الذكي المطور.

شاشة مقاس 11 بوصة بسرعة تحديث 120 هرتز.

نسخة تجريبية مدتها 30 يومًا من برنامج كانفا برو، تتيح الوصول إلى الأدوات والقوالب لتصميم مشاريعك في دقائق – سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

دعم الجيل الخامس.

متاح بخصم 650 ريال لمشتركي برايم وبسعر 2,599 ريال هنا: https://amzn.to/35JaGeC

لاب توب مايكروسوفت Surface 3

شاشة 13.5 بوصة لمسية تدعم القلم الذكي.

معالج إنتل الجيل العاشر Core i7 مع سعة تخزين 256 جيجابايت وذاكرة رام 16 جيجابايت.

نظام تشغيل ويندوز 10.

تصميم أنيق باللون الأسود.

متاح مع خصم 100 ريال وبسعر 4,499 ريال هنا: https://amzn.to/3wOZTvp

هاتف ZTE Nubia Red Magic 6 Pro

هاتف مخصص للألعاب بأداء قوي جدًا.

معالج كوالكوم سنابدراجون 888 الرائد.

شاشة كبيرة مع معدل تحديث 165 هرتز.

ذاكرة رام 16 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت.

بطارية 50,50 ملي أمبير/ ساعة.

أزرار مخصصة للألعاب.

نظام تبريد Ice 6.0 متعدد الأبعاد.

متاح مع خصم 200 ريال وبسعر 3,187 ريال هنا: https://amzn.to/3iTaPnI

هاتف Asus Rog Phone 5

هاتف مخصص للألعاب من شركة أسوس الرائدة بأجهزة الألعاب.

أحدث معالجات كوالكوم.

ذاكرة رام 12 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت.

دعم الجيل الخامس.

شاشة كبيرة وتصميم مريح للعب.

كاميرا ثلاثية بالخلف وكاميرا أمامية.

يتوفر مع خصم 200 ريال لمشتركي أمازون برايم السعودية وبسعر 4,049 ريال هنا: https://amzn.to/3gO8QhK

جهاز تحكم الألعاب PUBG L1R1

محرك كهربائي مع 4 ترددات مختلفة.

ممسك مريح مع ملمس من المطاط المريح.

بطارية طويلة.

تصميم مريح وزر متحرك سهل.

متاحة بسعر 173 ريال لمشتركي برايم هنا: https://amzn.to/3iXtcaZ

جهاز الرسم الذكي مع قلم Huion

تشغيل متعدد الوظائف – يحوي شريط وسائط يجعله الأول من نوعه في هذا المجال لتنفيذ وظائف مثل ضبط مستوى الصوت والتحكم في الموسيقى وتبديل البرامج والعودة إلى سطح المكتب.

قلم ذكي مخصص لفئة الشباب.

دعم مختلف أنظمة التشغيل.

قلم بدون بطارية، يوفر ضغط القلم 8192، ومعدل إرسال بسرعة 266 نقطة في الثانية بالإضافة إلى سُمك 7.3 ملم لجهاز HS611.

تحوي العلبة دعم فني مجاني مدى الحياة وضمان لمدة 12 شهر.

متوفر مع خصم 45 ريال وبسعر 252 ريال في يوم برايم من هنا: https://amzn.to/3gRXCZA

هاتف Realme 6 Pro