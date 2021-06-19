مجموعة من عروض أمازون برايم السعودية المبكرة والحصرية

وفرت أمازون هذا العام مجموعة كبيرة من العروض الحصرية على مدار الأيام الماضية لمشتركي خدمة برايم المميزة، بالتزامن مع إعلان قدوم يوم التخفيضات الكبير “برايم داي” منتصف العام على غير العادة.

وبينما توفر أمازون السعودية عدد كبير من الخدمات ضمن اشتراك خدمة برايم بين التوصيل السريع والمجاني، وإتاحة مكتبة ضخمة من الأعمال من أفلام ومسلسلات وبرامج تلفزيونية، بجانب خدمات الألعاب عبر تويتش، وغيرها. قررت الشركة تقديم عروض حصرية وخاصة لهم هذا العام قبل بدء يوم التخفيضات الكبير.

وتوفر الشركة جميع الخدمات ضمن اشتراك برايم مقابل 16 ريال سعودي، حيث يمكن الاشتراك – من هنا – والتمتع بشهر مجاني مع إمكانية إلغاء الاشتراك قبل نهاية الشهر دون دفع أي رسوم في حال عدم الرغبة بالاستمرار. لكن في حال الاشتراك، ستتمكن من الحصول على عشرات العروض التي اخترنا بعضها بالأسفل، بجانب الاستمتاع بعروض خاصة في يوم برايم “برايم داي” بداية 21 يونيو.

كاميرا المراقبة Spotlight Cam

تتيح رؤية الزوار وسماعهم والتحدث إليهم من الهاتف والجهاز اللوحي والكمبيوتر الشخصي.

توفير إشعارات بمجرد كشف أو رصد أي حركة.

تتميز بكونها سلكية.

مراقبة بدقة 1080 بكسل مع رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء وعرض مباشر وفيديو في الوقت الفعلي.

تشتمل على شرائط إضاءة ليد مدمجة وصفارة إنذار.

تشتمل على حماية من السرقة: إذا سُرقت الكاميرا، فسنقوم باستبدالها مجانًا.

تتوفر مع خصم 35 بقيمة 340 ريال.

يمكن الحصول عليها مع توصيل مجاني وشحن سريع من أمازون السعودية بقيمة 639 ريال عبر: https://amzn.to/3gtxGU0

كاميرا المراقبة من Ring

مرونة في التركيب بأي مكان.

فيديو بدقة 1080 بكسل.

تتيح رؤية الزوار وسماعهم والتحدث إليهم من الهاتف والجهاز اللوحي والكمبيوتر الشخصي.

توفير إشعارات بمجرد كشف أو رصد أي حركة.

تتيح لك المكان مباشرة عبر مشاهدة الفيديو بالوقت الفعلي.

تعمل مع مجموعة من أجهزة أليكسا.

تتصل بالإنترنت عبر واي فاي أو ايثرنت.

تتوفر مع خصم 11% بقيمة 90 ريال.

متاحة بسعر 749 ريال على هذا الرابط: https://amzn.to/3zqgAPB

كابل أمازون AmazonBasics

كابل شحن USB عريض 30 دبوس.

سلك نحاسي للشحن السريع.

غلاف مرن واقي من مادة BVS.

معتمدة من ماي فاي.

متوفر بسعر خاص بقيمة 14 ريال لمشتركي برايم.

يمكن الحصول عليه من هنا: https://amzn.to/3pYUOOr

كابل منفذ عريض من أمازون

كابل HDMI إلى USB.

طول 1.83 سم.

معتمد من أمازون ضمن العلامة التجارية AmazonBasics.

يمكن الحصول عليه من أمازون السعودية بسعر حصري بقيمة 29 ريال هنا: https://amzn.to/3iJw7Ei

مكنسة روبوتية RoboVac G10 من Eufy

منكسة روبوتية بتقنية القيادة الذاتية الديناميكية الذكية بتقنية الجيروسكوب المتقدمة.

مكنسة كهربائية وممسحة هجينة 2 في 1.

تحكم مريح عبر منح التعليمات عن طريق الصوت أو استخدام الهاتف عبر تطبيق يوفي هوم أو أمازون أليكسا أو مساعد جوجل.

قوة شفط قدرها 2000 باسكال.

محتويات العبوة: مكنسة روبوتية جي 10 هايبرد، قاعدة شحن، محول تيار متردد، أداة تنظيف، خزان ماء، قطعتي قماش قابلة للغسل، وسادة مقاومة للماء، 4 فلاتر إضافية، مجموعة إضافية من فلتر مفرد، 4 فرش جانبية، 5 كوابل، دليل التركيب السريع والتشغيل، ضمان لمدة 12 شهرًا بدون قلق.

متاحة بخصم 17% بقيمة 150 ريال.

يمكن الحصول عليها من أمازون السعودية بسعر 749 ريال من هنا: https://amzn.to/3cGWA1t

محول USB C إلى USB 3.1 من AmazonBasics

يتوافق مع أجهزة USB C وأجهزة USB 3.1.

يمكن استخدامه لنقل البيانات من وإلى أي جهاز يدعم هذه المنافذ.

معتمد من أمازون.

يمكن الحصول عليه بسعر خاص 14 ريال لمشتركي برايم من هنا: https://amzn.to/3wqxHPl

مكنسة Eufy الكهربائية الذكية BoostIQ RoboVac 30C من Anker

توفر تحكم سهل للمستخدمين وتقوم بالتنظيف بذكاء عال.

يمكن استخدامها على جميع الأسطح.

تعمل على طاقة 25 واط فقط.

متوفرة بخصم 28% لمشتركي أمازون برايم السعودية بقيمة 250 ريال.

يمكن الحصول عليها مقابل 649 ريال من هنا: https://amzn.to/2Sy2PgY

كابل أمازون AmazonBasics من USB إلى Lighting

يتوافق مع أجهزة آبل.

يتيح نقل البيانات من وإلى أجهزة آبل.

يأتي بطول 60 سم.

متاح بسعر حصري لمشتركي أمازون برايم مقابل 27 ريال هنا: https://amzn.to/3zvz0hJ

حقيبة حاسوب محمول (لاب توب) من AmazonBasics

تأتي بعدة ألوان منها الأسود.

متاحة بحجم 14 بوصة.

معتمدة من أمازون.

تأتي بسعر 18 ريال فقط لمشتركي برايم من هنا: https://amzn.to/3zsPEi3

كابل USB A إلى Lightning