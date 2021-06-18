انستجرام تتيح الإعلان على Reels لمدة تصل إلى 30 ثانية

أعلنت انستجرام عن طرح الإعلانات بين مقاطع الفيديو القصيرة Reels للجميع، بعد أن بدأت اختبارها في شهر أبريل الماضي في بعض الأسواق.

وتتميز إعلانات Reels بنفس الآلية التي تعمل بها إعلانات القصص – أي أن الإعلان يظهر بين كل مقطع وآخر أثناء التصفح مثلما الحال عند التنقل بين قصص المستخدمين.

وستكون الإعلانات عمودية على غرار طريقة ظهور مقاطع Reels، وستصل مدتها إلى 30 ثانية بحسب الإعلان، كما سيتمكن المستخدم من تخطيها أو متابعتا أو النقر عليها للوصول للمنتج أو الخدمة المعلن عنها، حيث سيكون هناك أيقونة الشراء للمنتجات المعلن عنها خاصة تلك المتوفرة عبر متاجر المنصة.

ستوفر انستجرام الإعلانات كذلك في تبويب الاستكشاف، وستظهر بالكامل عند النقر عليها لمشاهدتها، حيث ستعمل بطريقة مشابهة لعمل مقاطع Reels القصيرة.

ترغب الشركة من خلال هذا الأمر بتوفير طرق جديدة للمعلنين لمساعدتهم على الوصول السريع للجمهور، وهذا بالطبع سيساعد بضخ المزيد من الأموال على إعلاناتها.

المصدر:

TechCrunch