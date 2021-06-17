ون بلس تنضم إلى أوبو بعد ما يقارب 8 سنوات على تأسيسها

أعلنت شركة ون بلس الاندماج التام مع أوبو رسميًا، لتبدأ الشركتان رحلة العمل الكامل معًا بعد 8 سنوات من تأسيس الأولى لعلامتها التجارية والعمل بشكل منفرد.

كانت ون بلس قد تأسست عام 2013 على يد نائب رئيس أوبو التنفيذي في ذلك الوقت، بيت لاو، وشريكه كارل بي. لتبدأ الشركة رحلتها بشكل منفصل رغم التعاون مع أوبو والاعتماد عليها في خطوط الإنتاج، وظهرت تقارير كثيرة تتحدث عن ملكيتها لأوبو بالكامل لها لكن مؤسسها نفى الأمر وأشار لامتلاك أوبو حصة فيها وليس كامل أسهمها.

وساهم تباين أداء الشركة في العامين الأخيرين ورحيل كارل بي عن منصبه لتدشين شركة استثمارات جريئة في هذا التغيير، كما أن وجود حاجة للتغيير بعد ضربة فايروس كورونا العالمية عجل في هذا الأمر.

لتبدأ ون بلس رحلة الاندماج مع أوبو حاليًا لكن ببقاء علامتها التجارية كما هي، إلا أن التحكم الكامل في الإدارة سيكون للشركة الأم. كما سيستمر نظام التشغيل OxygenOS المبني على أندرويد هو النظام الأساسي لهواتفها ولن يتم التحول لواجهة مستخدم الشركة الأم.

يُشار أن كلا الشركتين مملوكتان بالأساس لصالح BBK Electronics المالكة كذلك لشركات فيفو، ريلمي، و iQOO، وجميعها تعمل في قطاع الهواتف الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء، وهذا يعني أن BBK Electronics تسيطر على حصة كبيرة في سوق الهواتف الذكية حول العالم لكن بطريقة غير مباشرة.

المصدر:

OnePlus