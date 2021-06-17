مايكروسوفت تختار مديرها التنفيذي ساتيا ناديلا رئيسًا لمجلس الإدارة

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن تعيين المدير التنفيذي، ساتيا ناديلا، رئيسًا لمجلس إدارتها بعد تصويت المجلس لاختياره، ليكون بذلك أول شخص يشغل منصب المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في الشركة معًا منذ بيل غيتس عندما ترك منصب المدير التنفيذي عام 2000.

واستطاع ناديلا منذ توليه منصب المدير التنفيذي قبل 7 أعوام أخذ الشركة إلى مستوى مختلف مع التطور الكبير في خدماتها لاسيما السحابية والقيام بعمليات استحواذ كبيرة مثل لينكدإن وGitHub، بالإضافة إلى تحويلها كقطب رئيسي لقطاع الألعاب حول العالم.

وتمكن رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت الجديد من تحويل شركته لتكون ثان أعلى الشركات قيمة في العالم بعد آبل، وبقيمة بلغت 1.9 تريليون دولار أمريكي.

المصدر:

PR News Wire