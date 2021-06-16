تسريبات تكشف عن ويندوز 11 مع تغييرات كبيرة على واجهة المستخدم وقائمة ابدأ جديدة

بعد تشويق شركة مايكروسوفت المستخدمين حول نظام تشغيل ويندوز 11 القادم، جاءت التسريبات لتكشف عن شكل النظام والتغييرات الكبيرة الذي يحمله على واجهة المستخدم وقائمة ابدأ وطريقة عرض الملفات والمستندات وخيارات التحكم بها، ليضيف بعضًا مما رأيناه على نظام ويندوز 10X الذي قررت مايكروسوفت عدم إطلاقه مؤخرًا.

يبدو أن مايكروسوفت رأت تغيير ويندوز 10X الذي كان يستهدف الأجهزة ذات الشاشتين مع خفة وسرعة أكبر، وقررت استخدام مزاياه في تطوير جيل جديد من النظام أكثر شمولية من السابق.

تغييرات نظام مايكروسوفت ويندوز 11

قائمة ابدأ

يعد التغيير الأبرز عند رؤية النظام هو اختلاف واجهة المستخدم وطريقة عرض قائمة ابدأ، حيث تظهر مع تصميم بسيط وحواف دائرية عند فتحها بخلاف الشكل القديم الذي يأتي بزوايا، وكذلك إمكانية نقلها في الشريط السفلي، فلن يكون موقعها على أقصى الجانب اجباريًا وستكون المنطقة فارغة حسب رغبة المستخدم، فيما ستحوي الجهة الأخرى خيارات وأيقونات الإنترنت والصوت وغيرها.

تشمل قائمة ابدأ مع التغيرات الجديدة على:

التطبيقات المثبتة في الجهة العلوية.

الملفات التي تم استخدامها مؤخرًا.

إمكانية فتح وإغلاق نافذة ابدأ بسهولة من خلال النقر عليها.

إمكانية تغيير مكانها من الوسط للجانب والعكس.

دعم تغيير التصميم للوضع المظلم والاختيار بين عدة خيارات.

زوايا دائرية للقائمة وظهورها على شكل مربع يطفو على الشاشة دون اتصال مع الشريط السفلي على خلاف ويندوز 10.

وجود شريط سفلي ضمن القائمة يحوي خيارات البحث وكذلك خيارات تشغيل وإعادة تشغيل الجهاز.

إضافة أيقونة اختصارات التطبيقات “ودجيت”: بعد إلغاء الفكرة في الجيل الأخير من ويندوز رغم تبني الشركات الأخرى لنظام اختصارات التطبيقات المعروفة باسم “ودجيت”، قررت مايكروسوفت إعادتها مجددًا مع ويندوز 11 ليكون من السهل للمستخدمين الوصول إليها.

المجلدات والملفات

كما هو الحال مع قائمة ابدأ، أصبحت المجلدات والملفات ونوافذ الإعدادات تظهر بطريقة مبسطة وتصميم أكثر عصرية مع زوايا دائرية بدلًا من المربعة، كما أصبح بالإمكان تغيير حجم النوافذ بسهولة من خلال جذب الفأرة على أيقونة مربع التكبير، أو حتى البحث بطريقة سهلة عن ملفات محددة.

تغييرات على شكل ظهور الملفات والمجلدات:

متصفح الملفات يضيف تشابه مع ويندوز 10 لكته مع تصميم مبسط.

النوافذ أصبحت تأتي بزوايا دائرية.

نافذة البحث في ويندوز 11 أصبحت تُظهر شريط البحث على طول الجهة العلوية.

عند وضع سهم الفأرة على أيقونة المربع الخاصة بالتكبير سيظهر هناك عدة خيارات لاختيار الحجم تلقائيًا.

تحسينات إضافية

تهدف مايكروسوفت لجعل نظام ويندوز 11 أكثر تكاملًا مع أجهزتها والأنظمة الأخرى، وهذا واضح من خلال النظام نفسه والمزايا التي قدمتها بالتعاون مع جوجل لدعم نظام أندرويد وغيرها من الشركات المصنعة.

طريقة جديدة لإعداد وتثبيت النظام.

صوت تشغيل جديد للنظام.

تحسينات على خدمة إكس بوكس على ويندوز مع خيار الوصول السريع لخدمة Game Pass.

تغيرات طفيفة على شكل متجر مايكروسوفت.

قدمت لنا التسريبات نظرة واسعة على شكل ويندوز 11 المنتظر، لكننا في نفس الوقت ربما نشاهد المزيد من الإضافات في حدث مايكروسوفت بتاريخ 24 يونيو الجاري، وربما ما نرغب بمعرفته أكثر هول الأداء الذي سيقدمه النظام على أجهزة الحاسوب والسرعة في الأداء مقارنة مع ويندوز 10.

المصدر:

Baidu – The Verge