هونر تكشف عن سلسلة هواتف HONOR 50 مع 3 نسخ تدعم خدمات جوجل

أعلنت شركة هونر عن سلسلة هواتف HONOR 50 عالية الإمكانيات، لتكون الأولى من نوعها بالنسبة للشركة بهذا المستوى خاصة بعد اشتهارها بالهواتف المتوسطة والأقل عندما كانت تحت راية هواوي قبل الانفصال العام الماضي، كما ستدعم هذه الهواتف لأول مرة خدمات جوجل على عكس ما حصل مع الشركة الأم.

شملت سلسلة هونر ثلاثة هواتف تضم: النسخة الأساسية HONOR 50، والنسخة الاحترافية HONOR 50 Pro، والنسخة المصغرة HONOR 50 SE.

هاتف HONOR 50 Pro

يأتي هاتف مع شاشة 6.72 بوصة منحنية الجوانب وهي من نوع OLED بدقة FHD+، وتتميز بدعم معدل تحديث 120 هرتز، وحساسية لمس 300 هرتز، بجانب دعم تقنيات HDR10+ و AOD. كما تضيف ثقب لكاميرا مزدوجة بالجانب العلوي وتدعم مستشعر البصمة.

ويضيف الهاتف معالج كوالكوم الجيل الخامس Snapdragon 778G، ومعه ذاكرة رام 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4x مع سعة تخزينية 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

وسيوفر الهاتف كاميرات قوية مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وأخرى واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وعزل وماكرو بدقة 2 ميجابكسل لكلاهما، فيما تأتي الكاميرا الأمامية المزدوجة مع عدستين بدقة 32 ميجابكسل و12 ميجابكسل تدعمان تقنية التعرف على الوجه.

كما سيدعم الهاتف بطارية 4,000 ملي أمبير/ساعة، وتقنية الشحن السريع 100 واط تشحن كامل البطارية خلال 25 دقيقة، والشحن اللاسلكي.

يوفر الهاتف مزايا أخرى مثل:

نظام أندرويد 11 مع واجهة Magic UI 4.2.

دعم تطبيقات جوجل.

دعم GPS مزدوج

دعم بلوتوث 5.2.

دعم WiFi 6.

دعم نظام اهتزاز 4D ونظام تبريد سائل.

دعم وضع GPU Turbo X.

يوفر 3 ميكروفونات.

دعم NFC.

سيتوفر HONOR 50 Pro بسعر 580 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت، وبسعر 625 دولار لنسخة 12 جيجابايت وفقًا لأسعار السوق الصيني.

هاتف HONOR 50

توفر هذه النسخة شاشة أصغر وبحجم 6.57 بوصة منحنية الجانبين من نوع OLED بدقة FHD+، وتدعم سرعة تحديث 120 هرتز، وحساسية لمس 300 هرتز، بجانب دعم تقنيات HDR20+ و AOD. كما تدعم مستشعر البصمة تحت الشاشة، لكنها تختلف بشكل الكاميرا الأمامية التي تأتي منفردة وعلى شكل ثقب في منتصف الجهة العلوية.

فيما سيكون مع كاميرا رباعية بالخلف بعدسات دقة 108 ميجابكسل للرئيسية، وأخرى واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وعزل بدقة 2، وماكرو بدقة 2 ميجابكسل. بالإضافة إلى كاميرا أمامية وحيدة بدقة 32 ميجابكسل.

وسيدعم الهاتف معالج كوالكوم الجيل الخامس Snapdragon 778G، ومعه ذاكرة رام 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4x مع سعة تخزينية 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

سيحمل الهاتف بطارية أكبر من سابقه وبسعة 4,300 ملي أمبير/ ساعة، لكنه سيدعم الشحن السريع بقوة 66 واط يمكنه شحن كامل البطارية خلال 45 دقيقة، وسيكون بلا شحن لاسلكي.

سيوفر الهاتف كذلك:

نظام أندرويد 11 مع واجهة Magic UI 4.2.

دعم تطبيقات جوجل.

دعم GPS مزدوج

دعم بلوتوث 5.2.

دعم WiFi 6.

دعم وضع GPU Turbo X.

دعم NFC.

سيأتي هذا الشهر بسعر يبدا من 420 دولار لنسخة 8 جيجابايت رام و128 سعة تخزين، وحتى 530 دولار لنسخة 256 جيجابايت من السعة التخزينية و12 جيجابايت من الرام.

هاتف هونر HONOR 50 SE

على عكس النسختين السابقتين، يأتي هذا الهاتف بمزايا أقل من جميع النواحي، حيث يوفر شاشة 6.78 بوصة لكنها من نوع IPS LCD مسطحة من الجانبين وبدقة FHD+، لكنها توفر معدل تحديث 120 هرتز مع حساسية لمس 240 هرتز.

وسيأتي الهاتف مع كاميرا ثلاثية بدقة 108 للعدسة الرئيسية، و8 ميجابكسل للعدسة الواسعة، و2 ميجابكسل لعدسة الماكرو، فيما ستكون الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وعلى العكس مع النسخ الأقوى، سيحمل هذا الهاتف معالج Dimensity 900 5G من ميدياتك، بجانب ذاكرة رام 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

فيما ستكون بطارية الهاتف بسعة 4,000 ملي أمبير/ ساعة، وستدعم الشحن السريع بقوة 66 واط – يشحن الهاتف خلال 37 دقيقة.

يوفر الهاتف مزايا أخرى مثل:

نظام أندرويد 11 مع واجهة Magic UI 4.2.

بصمة على الجانب

دعم تطبيقات جوجل.

دعم GPS مزدوج

دعم بلوتوث 5.1.

دعم WiFi 6.

دعم NFC.

سيتوفر الهاتف هذا الشهر بسعر 375 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت وبسعر 420 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت من السعة التخزينية.

يُشار أن هذه هواتف هونر HONOR 50 Pro ، HONOR 50 ، و HONOR 50 SE ستصل المنطقة قريبًا.

المصدر:

Hi Honor