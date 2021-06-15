تويتر ربما تضيف خيار إلغاء الإشارة من التغريدات أو المحادثات

عندما يقوم أحد ما بالإشارة لمستخدم على منصة تويتر ضمن تغريدة محددة، فالأمر يصبح غريبًا أحيانًا مع كثرة الردود التي ربما تكون غير متوافقة مع المستخدم، أو ربما لا يرغب هذا المستخدم من الأساس بالإشارة إليه في محتوى التغريدة لكنه يواجه هذا الأمر مجبرًا. لذا، تسعى تويتر لتغير الأمر.

وأشار دومينيك كوموتزي، أحد مديري الخصوصية في تويتر، إلى أن الشركة ربما توفر أدوات جديدة بينها خيار إلغاء الإشارة من تغريدة ما في حال عدم الرغبة باستمرار الإشارة إليك.

ووفقًا لما ذكره كوموتزي، فإن الأمر سيكون في غاية السهولة، حيث سيظهر خيار “إلغاء الإشارة” ضمن التغريدة، ويمكن النقر عليه لإلغائها وتجنب أي ردود حولها لاحقًا.

المصدر:

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