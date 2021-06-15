تقنيات فيس بوك ستتمكن من محاكاة خط يد أي شخص بالكامل من خلال كلمة واحدة

رغم صعوبة تقليد محاكاة خط يد أي شخص في العالم بدقة، يمتلك بعض الناس القدرة على تقليد كتابة غيرهم من خلال تدريب ومهارة تحتاج لسنوات، إلا أن شركة فيس بوك ترغب بجعل الأمر ممكنًا للجميع من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها.

وأعلنت فيس بوك على موقعها عن مشروع تحت اسم TextStyleBrush يعمل على محاكاة خط يد أي شخص من خلال التعرف على كلمة واحدة فقط ضمن صورة ملتقطة عبر الهاتف؛ بمعنى أن التقنية تعمل على استخلاص أي كلمة مكتوبة باليد من الصور ومن ثم تعمل على تطبيق طريقة كتابتها على جميع الأحرف والكلمات الأخرى للكتابة بطريقة مشابهة.

ربما يمكن الحديث عن هذه التقنية كأنها “تزييف عميق” لكن للنصوص وليس للصور ومقاطع الفيديو، حيث من خلال يمكن محاكاة خط أي شخص وتقمص حركة يده من خلال الذكاء الاصطناعي ودون الكثير من العناء.

يُشار أن هذه التقنية مازالت في مراحلها المبكرة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن إتقانها لمحاكاة خط اليد بشكل كامل، لكنها رغم ذلك تمثل نقلة مهمة في هذا المجال مقارنة مع التقنيات والمحاولات القديمة للقيام بنفس المهمة.

وبينما تُعد هذه الخطوة كبيرة في المجال ويمكنها المساعدة في أغراض إيجابية مثل محاكاة النصوص القديمة أو إعادة احياء كتابات بعض الكتاب الراحلين، إلا أن الجانب السلبي لاستخدام التقنية سيكون واسع للغاية في أغراض مثل التزوير.

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