مجموعة من عروض “Prime Day” المبكرة من أمازون السعودية

قررت شركة أمازون لأول مرة تدشين يوم برايم “Prime Day” في منتصف العام وبالتحديد في 21 من هذا الشهر بعد اعتياد الجمهور عليه في الربع الأخير من العام، والمميز أكثر كان بتوفيرها مئات العروض لمشتركي خدمة برايم قبل انطلاق يوم العروض الفعلي.

وتسعى الشركة لتوفير مزايا أكثر لمشتركي خدمة برايم المميزة مقارنة مع باق الجمهور، خاصة وأنها تمنحهم خدمات مثل مشاهدة التوصيل المجاني والتوصيل بنفس اليوم، وكذلك فرصة مشاهدة المحتوى المرئي عبر خدمة برايم فيديو، والاستمتاع بالخدمات الصوتية، بجانب تجربة اللعب المجانية عبر منصة تويتش، والآن تضيف لهم إمكانية الاستفادة من مئات العروض قبل يوم برايم الكبير الذي يتاح لجميع المستخدمين بين 21 و22 يونيو.

ويمكن للجميع الاشتراك في خدمة برايم للاستفادة من العروض المبكرة أو حتى باقي الخدمات مقابل 16 ريال فقط في السعودية لكل شهر تبدأ من الشهر الثاني، حيث يمكن الاستفادة من شهر مجانًا في البداية وإلغاء الاشتراك قبل نهايته دون دفع أي مبلغ في حال لم تحوز الخدمة على إعجابهم.

ولذا، قررنا جمع عدد من أبرز عروض أمازون برايم المبكرة لكم في هذا المقال، وسواء كنتم مشتركين أو ترغبون بالاشتراك والحصول على شهر مجاني يمكنكم الاستفادة من هذه العروض قبل اليوم الكبير.

عروض يوم أمازون برايم المبكرة:

اخترنا لكم هذه المرة مجموعة من العروض التي تضم كاميرات المراقبة والمكانس الكهربائية في خطوة لإضافة المزيد من التنوع إلى اختياراتنا.

مكنسة روبوتية هجينة RoboVac G10 Hybrid

تتمتع بتقنية القيادة الذاتية الديناميكية الذكية: ويوفر نظام القيادة الذاتية بتقنية الجيروسكوب المتقدمة فعالية أكبر بمرتين أثناء التنظيف. مكنسة كهربائية وممسحة هجينة 2 في 1: تجمع بين الكنس والمسح بالتنظيف. تحكم مريح من خلال التحكم بها عن طريق الصوت أو استخدام هاتفك عبر تطبيق يوفي هوم أو أمازون اليكسا أو مساعد جوجل. قوة شفط قدرها 2000 باسكال رغم الحجم النحيف. توفر العلبة مكنسة روبوتية جي 10 هايبرد، قاعدة شحن، محول تيار متردد، أداة تنظيف، خزان ماء، قطعتي قماش قابلة للغسل، وسادة مقاومة للماء، 4 عناصر فلاتر إضافية، مجموعة إضافية من الفلتر مفرد، 4 فرش جانبية، 5 ربطات كابل، دليل التركيب السريع والتشغيل، ضمان لمدة 12 شهرًا. يمكن الحصول عليها مع خصم 150 ريال وشحن مجاني من هنا: https://amzn.to/3gitUwM



كاميرا مراقبة ذكية Stick-Up Cam سلكية من Ring

فيديو بدقة 1080 بكسل مع تصميم رفيع يتيح تركيبها في أي مكان. إمكانية رؤية وسماع والتحدث إلى الأشخاص من هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الحاسوب. توفر إشعارات بمجرد كشف أو رصد أي حركة. تتيح تفقد المنزل في أي وقت عبر المشاهدة المباشرة والفيديو في الوقت الآني. تعمل مع مجموعة من أجهزة أليكسا لإطلاق فيديو في الوقت الآني بصوتك. تتصل بالإنترنت عبر واي فاي أو ايثرنت. سهلة التركيب، وتأتي مع كافة الملحقات المطلوبة للتركيب. متاحة بخصم 90 ريال وشحن مجاني من أمازون السعودية هنا: https://amzn.to/2RBmhJg



كاميرا DoorView Cam من Ring

تعمل مع أبواب بسُمك 34-55 ملم. وتأتي بدقة 1080 بكسل. سهلة التركيب وتتضمن جميع الأدوات اللازمة لاستبدال ثقب الباب. حيث لا تتطلب تمديد أسلاك أو ثقب. توفر إشعارات على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر طرق أحد الباب أو الضغط على الجرس. تقنية الحركة المتقدمة تسمح بضبط مستشعرات الحركة المدمجة بسهولة. تعمل مع أليكسا لإرسال الاشعارات عندما يكون هناك زائر، ما يتيح رؤية الزائر مع ايكو شو أو ايكو سبوت. تأتي مع ضمان الحماية من السرقة: إذا سُرقت كاميرا مراقبة الباب، تستبدل مجانًا. تتميز جميع أجهزة Ring بالمزايا القياسية مثل الإشعار الفوري والعرض المباشر والتحدث ثنائي الاتجاه بالمجان. يلزم اشتراك الحماية من Ring لتفعيل تسجيل الفيديو على جهازك. يمكن الحصول عليها مع خصم 170 ريال وبسعر 440 ريال مع شحن مجاني من هنا: https://amzn.to/3x9C2q5



مكنسة كهربائية يوفي روبوت من Anker

تأتي باللون الأسود. تعمل على مختلف الأسطح. سعة خزان جيدة. تعمل على طاقة 25 واط فقط. تتمتع بقدرات ذكية تساعدها على تنظيف الأسطح بكل سهولة. تتوفر مع خصم 250 ريال وبسعر 650 ريال فقط مع شحن مجاني يمكن الحصول عليها هنا عبر أمازون السعودية: https://amzn.to/3zpenUC



كاميرا المراقبة سبوت لايت من Ring

تتيح لك رؤية الزوار وسماعهم والتحدث إليهم من الهاتف والجهاز اللوحي والحاسوب.

ارسال إشعارات بمجرد كشف أو رصد أي حركة.

تأتي بمقبس كهرباء بريطاني ويمكن توصيلها مباشرة بأي مقبس كهرباء

توفر دقة 1080 بكسل مع رؤية ليلية بالأشعة تحت الحمراء وعرض مباشر وفيديو في الوقت الفعلي.

تأتي مع شرائط إضاءة LED مدمجة وصفارة إنذار.

تتمتع بضمان حماية من السرقة: إذا سُرقت الكاميرا، فسنقوم باستبدالها مجانًا.

تتوفر مع توصيل مجاني وخصم 340 ريال.

يمكن الحصول عليها عبر أمازون من هنا: https://amzn.to/3pAgro2

كاميرا مراقبة سلكية من Ring

فيديو بدقة 1080 بكسل وإمكانية تركيبها بأي مكان في المنزل بمرونة عالية.

تتيح السماع والحديث للأشخاص من الهاتف أو الجهاز اللوحي أو الحاسوب.

توفر إشعارات بمجرد كشف أو رصد أي حركة.

تعمل مع مجموعة من الأجهزة الداعمة للمساعد الصوتي أليكسا.

تتصل بالإنترنت عبر واي فاي أو ايثرنت.

سهلة التركيب، وتأتي مع ملحقات كاملة.

تتوفر بسعر 750 ريال مع خصم 90 ريال وتوصيل مجاني.

يمكن الحصول عليها من هنا: https://amzn.to/3xcpdeq

يمكنكم التعرف على خدمة أمازون برايم في السعودية وكيفية الاشتراك بها والمزايا التي تقدمها من خلال هذا المقال.