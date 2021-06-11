مايكروسوفت تعمل على جلب خدمة Game Pass إلى أجهزة التلفاز الذكي

تهدف شركة مايكروسوفت لنشر خدمة الألعاب السحابية Game Pass أكثر مستغلة تنوع الأجهزة الذكية، حيث تعمل مع الشركات المنتجة لأجهزة التلفاز الذكي لجعل فرصة اللعب عبرها ممكنة، وذلك وفقًا لما صرح به فيل سبينسر، رئيس قسم إكس بوكس في الشركة.

ستتيح هذه الخطوة لأصحاب التلفاز الذكي ومشتركي خدمة Game Pass Ultimate فرصة اللعب والاستمتاع بأبرز الألعاب المتوفرة على خدمة مايكروسوفت السحابية بسهولة ودون الحاجة لوجود جهاز ألعاب مخصص لذلك، ما يعني إمكانية الاستمتاع بتجربة اللعب على الشاشة دون الحاجة لأجهزة إكس بوكس كما جرت العادة.

وسيتمكن المشتركون من تجربة اللعب والاستمتاع بأفضل الألعاب من خلال وحدة التحكم العادية “يد إكس بوكس” لكن دون وجود جهاز الألعاب، حيث سيتم دعم وحدات التحكم مباشرة عبر أجهزة التلفاز الذكي.

ولتعزيز هذه المهمة، تقوم مايكروسوفت بتطوير قطعة ألعاب “دونغل” يتم ربطها بالشاشات أو أجهزة التلفاز لتتيح للاعبين تجربة الألعاب السحابية بوجود إنترنت مناسب. ما يعني أن الشركة ترغب بتوفير تجربة اللعب لجميع المستخدمين على جميع الأجهزة، في حال كانوا يملكون أجهزة تلفاز ذكي قوية أو حتى شاشات ألعاب وأجهزة تلفاز عادية من خلال قطعة الألعاب.

يُشار إلى أن خدمة Game Pass Ultimate ستتوفر للاعبين بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة عبر الويب من خلال متصفحات إيدج وكروم وسفاري، حيث تسعى مايكروسوفت من رفع عدد المشتركين الحاليين المقدر بـ18 مليون. وذلك بعد طرح الشركة نسخة اختبار منها للمستخدمين في شهر أبريل بالتزامن مع طرحها لمستخدمي iOS لتجربتها عبر المتصفح وليس كتطبيق منفصل.

وستعمل مايكروسوفت على طرح خدمة Game Pass Ultimate للمزيد من البلدان بنهاية العام، ضمن خطتها لتوفيرها لجميع المستخدمين حول العالم في أقرب فرصة لتمكينهم من اللعب على أجهزة إكس بوكس، أجهزة الحاسوب، الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، أجهزة التلفاز الذكي، والشاشات العادية وشاشات الألعاب.

المصدر:

Microsoft