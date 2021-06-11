تويتر تضيف أيقونة الاشتراك في نشرات Revue الإخبارية داخل الصفحات الشخصية

ستبدأ منصة تويتر بإضافة أيقونة اشتراك في خدمة النشرات الإخبارية Revue في الصفحات الشخصية للمستخدمين، لتتيح بذلك لهم الاشتراك في نشرة المستخدم المفضل لهم بشكل سهل.

كانت تويتر قد استحوذت بداية العام على خدمة Revue التي تقدم النشرات الإخبارية بطريقة مبتكرة، وبعدها قامت بإضافة خيار ضمن الإعدادات لهذه الخدمة لتمكين المستخدمين من الوصول لها، والآن قامت بربطها مع حسابات الأشخاص الذين يوفرون نشراتهم الإخبارية عبر الخدمة ليتمكن المهتمين من الاشتراك بها دون عناء أو حتى الخروج من التطبيق.

وعلى سبيل المثال، إذا كان موقع عالم التقنية يوفر نشرة إخبارية على Revue، ستظهر أيقونة الاشتراك في النشر بجانب أيقونة جرس التنبيهات، ما يسمح لأي شخص الاشتراك للحصول على الأخبار أولًا بأول.

وتوفر هذه الخطوة للمستخدمين الذين يملكون نشرات إخبارية عبر الخدمة من إظهارها للآخرين وتشجيعهم على الاشتراك بها، كما توفر للطرف الآخر من المستخدمين فرصة معرفة الأشخاص الذين يقدمون هذا النوع من المحتوى والوصول إليه عبر تويتر دون الكثير من البحث.

ووفقًا لما تحدث به الناطق بسام تويتر لموقع Mashable، فإن أيقونة الاشتراك الجديدة ستصل للمستخدمين على الويب ونظام تشغيل أندرويد في البداية، ومن ثم ستصل لاحقًا لمستخدمي iOS، وربما يكون السبب الرئيس خلف ذلك للعدد الكبير لمستخدمي تويتر على هواتف أندرويد مقارنة مع عدد مستخدمي هواتف آيفون.

المصدر:

Revue Twitter