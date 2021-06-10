ساعة فيس بوك الذكية ربما تصل العام القادم مع كاميرتين

تحدثت تقارير صحافية جديدة عن نية شركة فيس بوك إطلاق ساعتها الذكية الأولى العام القادم 2022، لتكون خطوة جديدة لها في قطاع الأجهزة الإلكترونية بعد إطلاقها أجهزة مثل Portal ونظارات الواقع عبر العلامة التجارية التي تمتلكها، أوكولوس.

تقول التقارير إن الساعة الذكية القادمة ربما تحمل كاميرتين يمكن فصلهما عن إطار وشاشة الساعة، وبذلك تتيح من خلالهما التقاط الصور والفيديو بوضعيات وظروف مختلفة، ما يعني تعزيز طرق مشاركة المستخدمين للصور على خدمات تطبيقاتها بما فيها انستجرام الذي يقبل رفع الصور منذ إطلاقه في 2010 عبر الهواتف الذكية فقط – لكنه في طريقه لتوفير الميزة للمستخدمين عبر الويب.

وستحمل ساعة فيس بوك الذكية وفقًا لموقع The Verge، كاميرا لمكالمات الفيديو وأخرى رئيسية للتصوير بدقة 1080 بكسل، كما سيكون هناك ملحقات تتيح ربط كاميرات الساعة القابلة للفصل عليها، وبالتالي توفير إمكانية التقاط الصور عن بعد.

وكما هو الحال مع الساعات الذكية الأخرى، فمن المنتظر وصول ساعة فيس بوك مع مستشعر لنبضات القلب على الأفل، مع دعم تقنية الاتصال LTE ما يعني عدم الحاجة لربط الساعة مع الهاتف الذكي للاستفادة من مزاياها أو الوصول للإنترنت، حيث يمكن تشغيلها بالكامل بشكل ذاتي.

كانت عملاقة الشبكات الاجتماعية قد ضخت نحو مليار دولار أمريكي لتطوير ساعاتها الذكية، التي من المنتظر رؤيتها العام القادم غالبًا.

يُشار أن الساعة القادمة ربما تأتي بسعر يتراوح حول 400 دولار أمريكي.

المصدر:

The Verge