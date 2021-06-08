المواقع العالمية بينها تويتر وباي بال وأمازون تعود للعمل بعد توقف خوادم Fastly لساعات

تعرضت شبكة الإنترنت الليلة الماضية لضربة كبيرة مع توقف عدد كبير من المواقع العالمية بينها أمازون، تويتر، باي بال، تويتش، HBO، وQuira، فضلًا عن BBC وغيرها، بسبب توقف مفاجئ في خدمات Fastly التي تتعامل معها معظم هذه المواقع.

وكانت رسالة الخطأ “503 Errors” تظهر للمستخدمين الذين يحاولون الوصول للمواقع المتوقفة حتى تمكنت الشركة من التغلب على المشكلة.

توفر Fastly خدمات سحابية وتقنيات تساعد في تقليل وقت الوصول للمواقع عند النقر عليها، فبدلًا من الانتظار لثواني أو دقائق إضافية تعمل تقنيات الشركة على تقليل هذه المدة لتحسين تجربة المستخدم. ورغم امتلاك الشركات التقنية خوادمها الخاصة، إلا أنها تتعامل مع خدمات توصيل المحتوى (CDN) مثل Fastly، بحيث بدلًا من طلب البيانات الأساسية من الخادم البعيد للشركة، يتم ارسال البيانات لأقرب خادم في المنطقة ما يزيد من سرعة وصول المستخدم لها.

وتقوم بالعادة خوادم (CDN) وبينها شركة Fastly و Cloudflare و CloudFront بتخزين ما يُعرف “بالكاش” أو المحتوى المؤقت عندما يقوم أي مستخدم بفتح صفحة ما بشكل مؤقت، وبالتالي عندما يقوم مستخدم آخر بالدخول للموقع لن يتوجب إعادة تحميل كافة الموقع من جديد مثلما يحدث عندما يتم طلب الصفحة من الخادم الأصلي مباشرة، بل يتم أخذ “الكاش” لتحميل الصفحة أسرع في فترة لا تتخطى 25 جزء من الثانية فقط!

وبعد التوقع لساعات بسبب تعطل خدمات Fastly، عادت المواقع العالمية للعمل بطريقة طبيعية حول العالم، وبالإمكان الآن تجربتها مجددًا في حال واجهتكم المشكلة بالأمس.

تشمل المواقع التي تعرضت للتوقف:

مواقع إخبارية: BBC، نيويورك تايمز، غارديان، فاينانشال تايمز، CNN، وغيرها.

شبكات اجتماعية: ريديت، Quora، تويتر، تويتش.

خدمات مالية: باي بال، سترايب.

خدمات محتوى: فيميو، HBO، وهولو، سبوتيفاي.

شركات تجارة إلكترونية: أمازون، شوبيفاي.

يُشار أن هناك العديد من المواقع الإلكترونية الأخرى تعرضت للتوقف نتيجة الخلل الذي واجهتها Fastly الليلة الماضية.

المصدر:

TechCrunch