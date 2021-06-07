ملخص مؤتمر آبل للمطورين WWDC 2021: تحديثات مهمة تصل iOS 15 و iPadOS والكشف عن macOS Monterey

أنهت شركة آبل قبل قليل مؤتمر المطورين WWDC 2021 الذي حمل معه آخر ما توصلت له الشركة في أنظمة التشغيل والخدمات والتطبيقات خاصتها، حيث حمل الإعلان عن نظام iOS 15 وملازمه iPadOS بجانب أنظمة ماك مع إصدار macOS Monterey ونظام watchOS 8 للساعة الذكية، وغيرها من التحديثات.

نظام iOS 15

يُعد نظام التشغيل iOS الحدث الأبرز بالنسبة للشركة، حيث حمل النظام العديد من التحديثات لاسيما بالنسبة لتطبيق FaceTime، وطريقة عرض الاشعارات، وكذلك جلب ميزة جديدة باسم Intelligence شبيهة بميزة العدسات من جوجل، بالإضافة لتحديث تطبيق المحفظة، وتطبيق الخرائط، وغيرها.

وتشمل التحديثات الجديدة التي وصلت النظام:

طريقة جديدة في عرض الإشعارات وإضافة ميزة ملخص الاشعارات السريع لقراءته في الصباح أو المساء.

ميزة Intelligence الشبيهة بميزة عدسات جوجل Lens، وتدعم حتى الآن 7 لغات.

إضافة خاصية العثور على سماعات إيربودز من خلال أجهزة القريبة منها حتى لو كانت بعيدة عن المستخدم.

تحديثات FaceTime دعم خاصية الصوت المكاني Spatial Audio. دعم عزل الصوت في الخلفية. طريقة عرض جديدة للمكالمة. دعم هواتف أندرويد عبر متصفح الويب. تشغيل المحتوى الصوتي والمرئي في الوقت الحقيقي مع المتصل الآخر.

تحديث تطبيق المحفظة إمكانية تخزين مختلف المعلومات من شهادات وغيرها. دعم إضافة رخصة القيادة. استخدامه في فتح الممتلكات مثل البيت، السيارة، المكتب. دعم فتح القفل في غرف الفنادق.

تحديث Messages إضافة مزايا مشاركة جديدة لمختلف التطبيقات والمحتوى مثل المقالات، الصور، الفيديو، وغيرها. تحديث طريقة وشكل عرض الاشعارات.

تحديث خرائط آبل مع إضافة صور ثلاثية الأبعاد لعدد من المدن ودعم مدن أخرى بتفاصيل دقيقة جدًا.

خاصية تسمح للمقربين أو العائلة معرفة بيانات آيكلاود في حال وفاة المستخدم.

نظام iPadOS 15

كما هو الحال مع نظام iOS، فإن النظام الشريك iPadOS يضيف معظم المزايا مع إضافات خاصة تتوافق مع الشاشة الكبيرة في أجهزة آيباد والعتاد المرافق له لتحقيق أكبر استفادة من الأجهزة. وهذا ما حدث فعليًا من خلال إضافة ميزة التطبيقات المصغرة أو الودجيت ومكتبة التطبيقات مثلما الحال مع iOS، بالإضافة إلى دعم تشغيل تطبيقين معًا في نفس الوقت.

تشمل تحديثات النظام الجديدة:

دعم الودجيت أو التطبيقات المصغرة.

دعم خاصية مكتبة التطبيقات.

دعم فتح تطبيقين في وقت واحد على شقي الشاشة.

تحسينات على تطبيق الملاحظات خاصية وضع كلمة مفتاحية للملاحظات للوصول إليها بسرعة. دعم كتابة الملاحظات على نافذة عائمة أثناء الاستخدام.



نظام الساعة watchOS 8

يحظى نظام watchOS باهتمام متزايد لاسيما مع تزايد الاعتماد على الساعات الذكية، وكالعادة حمل الجيل الجديد من النظام تحسينات على طريقة العرض وإمكانية الاستفادة من التطبيقات بأفضل شكل.

وشمل تحديث النظام:

إمكانية استخدام صور البورتريه التي تم التقاطها بكاميرا آيفون لتعيينها كواجهة للساعة.

ميزة مشاركة صحة العائلة؛ تتيح للمستخدمين مشاركة نتائج قياس حالة الجسم والمستشعرات ضمن بيئة واحدة.

تحسينات على طريقة جمع المعلومات الخاصة بالنوم.

أوضاع تمارين رياضية جديدة.

نظام آبل ماك مونتيري macOS Monterey

يأتي هذا اسم النظام الجديد تيمنًا باسم مدينة مونتيري التي تقع في كاليفورنيا المشابه لاسم إحدى المدن المكسيكية كذلك. وكما هي العادة، فقد حمل النظام تحديثات مهمة على طريقة الاستخدام لاسيما بالتكامل مع أجهزة آبل الأخرى.

وتضم التحديثات الجديدة للنظام:

ميزة Universal Control التي تتيح استخدام نفس الفأرة (الماوس) على جهاز ماك وآخر آيباد في نفس الوقت، حيث يتحول المؤشر تلقائيًا وفقًا للاتجاه والاستخدام.

دعم خاصية SharePlay لمشاركة المحتوى.

دعم ميزة AirPlay التي تسمح بمشاركة الشاشة أو المحتوى الصوتي من آيباد إلى أجهزة ماك.

دعم تطبيق الاختصارات Shortcuts.

تحديث متصفح سفاري. وصول تصميم مختلف بشكل كبير عن الجيل السابق. خاصية مجموعات علامات التبويب ” Group Tabs” التي تتيح جمع عدة صفحات في مكان واحد. توسيع نطاق الإضافات على متصفح سفاري لتصل تطبيق آيفون وآيباد.



نظام التلفاز tvOS

حصل نظام tvOS على تحديثاته الخاصة هو الآخر، فجانب تحسينات النظام والأداء، أضاف النظام خاصية الصوت المكاني Spatial Audio التي جاءت مع iOS 15. ما يعني الاستفادة الكاملة من تقنية الصوت المميزة Dolby Atmos وإضافة إحساس وكأن المستخدم في مكان الحدث.

خدمات وتحديثات أخرى من آبل ظهرت في مؤتمر المطورين

بجانب الإعلان عن أنظمة التشغيل، فقد كشفت آبل في مؤتمر المطورين عن تحديثات على البريد الإلكتروني لحماية المستخدمين من التجسس لا سيما ما يعرف باسم Spy Pixel، حيث يتم إخفاء عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمرسل ومكان الارسال، وكذلك يمنع المرسل من معرفة مكان فتح الرسالة للمستلم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن خدمة آيكلاود بلس iCloud+ التي توفر مزايا حماية إضافية وتسمح للمستخدم بإخفاء البريد الإلكتروني وإمكانية إنشاء عدد عناوين بريد إلكتروني لمنع التعقب.

وأضافت آبل كذلك المزيد من التحديثات إلى المساعد الصوتي سيري، الذي أصبح يمتلك قدرات أفضل بالتعرف على الصوت دون وجود اتصال بالإنترنت. كما أعلنت الشركة عن خطوة منتظرة تتمثل بإتاحة المساعد الصوتي على أجهزة الطرف الثالث مثلما نراه مع مساعد جوجل الصوتي أو مساعد أمازون أليكسا.

بجانب ذلك، فقد أعلنت الشركة عن حزمة أدوات جديدة للمطورين لمساعدتهم على تطوير تطبيقاتهم بشكل أفضل على مختلف أنظمتها، فضلًا عن إطلاقها خدمة Xcode Cloud السحابية للمطورين لمساعدة فرق العمل على إنجاز المهمة بأسرع وقت.