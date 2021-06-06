نمو الطلبات على دليل الأعمال من دليل ستور إلى 400% بعد التوسع إلى 17 دولة

بينما تغيرت حياة الناس بشكل لافت بعد تفشي فايروس كورونا خلال العامين الماضيين، تسبب الوباء بتغيير سلوكيات الشراء وطرق الشراء لتعتمد بشكل شبه كلي على الحلول الرقمية والإنترنت. وهذا الأمر انعكس على قطاع البطاقات الرقمية الخاصة بالمتاجر، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق بطاقات الهدايا لأكثر من 698 مليار دولار بحلول 2024! هذا الأمر ساهم بدوره في نمو أعمال دليل ستور الأعمال التابع لدليل ستور لنحو 400% منذ إطلاقه العام الماضي.

وتمكن دليل الأعمال من رفع عدد شراكات دليل ستور إلى نحو 80 شراكة مع علامة تجارية وتوسيع نطاق العمل ليشمل 17 دولة مختلفة حول العالم، وهو ما ساهم في جذب ما يقارب 490 ألف عميل، بزيادة تقدر بنحو 400% منذ إطلاق دليل ستور خلال 2020. كما ساعد في رفع نسبة التجار الفاعلين إلى 80% مقارنة مع العام الأسبق.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال عبدالمالك داخل المرعشي، المؤسس والمدير التنفيذي لدليل ستور: “نشكر عملائنا دائمًا على ثقتهم بالشركة منذ تأسيسها، حيث يأتي هذا الانتشار لدعم التوسع والنمو الذي تعيشه الشركة حاليًا بشكل يومي ويشهده سوق التجارة الإلكترونية في المملكة والمنطقة. وبناء علاقة شراكة حقيقة مع التاجر بهدف تمكينه لزيادة مبيعاته ونموه”.

وأضاف المرعشي بقوله: “إن هناك فرص كبيرة لرعاية صانعي المحتوى بمختلف منصات التواصل الاجتماعي لأننا نعي تمامًا أهمية صانعي المحتوى بفضل قاعدة المعجبين الذين يثقون بهم. فالعلاقة التي تربطهم بمشاهديهم تضيف بُعدًا إنسانيًا إلى الفرص الإعلانية، كل ذلك سيساعدنا بشكل كبير في الوصول لنمو حقيقي ومستدام وتحقيق منفعة اقتصادية واجتماعية للجميع”.

شملت أبرز الشراكات التي تم توقيعها شراكة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لفعالية لاعبون بلا حدود، وشراكة وزارة الرياضة السعودية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، فضلًا عن شراكات مهمة مع نون، كامبلي، طماطم، وغيرها.

يأتي دليل الأعمال ليُكمل مشوار دليل ستور الذي استمر لأكثر من 8 سنوات بعد تأسيسه في 2013، حيث يصل بخبرة طويلة وحلول مبتكرة بفضل التجربة الطويلة في هذا القطاع. وعزز دليل ستور قنواته الخاصة من خلال توفير حلول لتجارة التجزئة على المواقع الإلكترونية، وتوفير أجهزة نقاط البيع POS في المتاجر، الأمر الذي انعكس بشكل لافت على الأرقام السابقة.

يُشار أن دليل ستور يوفر لعملائه في 17 دولة مختلفة برنامج “دليل ستارز” لمنحهم نقاط ولاء مقابل كل عملية شراء لاستبدالها لاحقًا بمنتجات مخصصة مجانًا، كما وفر لهم طرقًا مهمة لتحقيق الدخل من خلال روابط “الإحالة”، حيث كلما قام شخص ما بالتسجيل من خلالهم سيتمكنون من الحصول على مقابل.

كما يوفر للتجار والباعة منصة وواجهة برمجية (API – Centric Platform) تساعدهم على الاستفادة من خدمات دليل بسهولة، فضلًا عن تمكينهم من دخول السوق بأسرع وقت، وذلك ضمن بيئة محمية وأمنة، وإيجاد حلول استراتيجية تمكن التاجر من النمو بتجارته. الإلكترونية، بالإضافة إلى تنوع كبير من المنتجات والشركات التجارية العالمية والمحلية.