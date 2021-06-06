السلفادور تهدف لتكون أول دولة تُقر عملة البتكوين رسميًا

قال الرئيس السفادوري، نجيب بقيلة، في فيديو شارك به خلال مؤتمر bitcoin 2021 إنه يسعى لتحويل عملة البتكوين إلى عملة رسمية في السلفادور بجانب الدولار الأمريكي وعملة البلاد الأساسية البيسو.

ووفقًا لشبكة CNBC الأمريكية، ستعمل حكومة السلفادور مع شركة Strike المطورة لمحفظة العملات الرقمية لبناء شبكة التعاملات بالعملة الرقمية وهيكلة آلية الاستخدام بشكل يتناسب مع القوانين المالية في البلد اللاتيني.

كان نجيب بقيلة أو ناييب بوكيلي الذي ينحدر من أصول فلسطينية قد حقق الفوز بشكل ملفت في انتخابات بلاده الأخيرة خاصة وأنه لم يكن جزءًا من الحزبيين الرئيسيين في البلاد والذين تحكما فيها منذ 1988.

ويأمل بقيلة بتفعيل قرار سن عملة البتكوين كعملة رسمية في حال فاز حزبه بالأغلبية في انتخابات مجلس النواب الذي يستعد لخوض انتخاباته قريبًا، وذلك للموافقة على الاقتراح المقدم منه.

يُشار أن التحويلات المالية من العمالة السلفادورية تمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي في البلاد، وهو الأمر الذي يعزز من الحاجة لتوفير خيارات أسهل لتحويل واستقبال الأموال.

المصدر:

CNBC