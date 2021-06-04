واتساب في طريقها لدعم عدة أجهزة باستخدام نفس الرقم

بعد سنوات من المطالبة بدعم نفس الرقم على عدة أجهزة في واتساب بطريقة كاملة، تأمل الشركة بتوفير هذا الدعم قريبًا للمستخدمين بحسب ما أورده رئيس الشركة.

فقد أشار ويل كاثكارت، رئيس واتساب، ومارك زوكيربيرغ، رئيس فيس بوك المالكة للشركة لموقع WABetaInfo، حول توصل واتساب لطريقة تتيح للمستخدمين ربط حتى 4 أجهزة على نفس الرقم دون الحاجة لوجود إنترنت على الجهاز الرئيس.

وتسمح واتساب تسجيل الدخول من أجهزة مختلفة لكن بشرط وجود اتصال إنترنت مع الجهاز الرئيس، فعند تسجيل الدخول على نسخة الويب يتطلب الأمر وجود الهاتف الأساسي فعالًا ومتصلًا بالإنترنت لاستمرار تشغيل نسخة الويب، وعندما يفقد الهاتف الاتصال بالإنترنت فسينعكس ذلك على فقدان الاتصال بنسخة الويب، لكن مع الأخبار الجديدة فهذا في طريقه للتغير.

وقال ويل كاثكارت لموقع WABetaInfo إن دعم أكثر من جهاز باستخدام نفس الرقم وبشكل منفصل سيتوفر للمستخدمين خلال الشهرين القادمين على الأرجح.

من جانبه، صرح مارك زوكيربيرغ بقوله إن جميع الرسائل ستكون مشفرة من النهاية للنهاية كما هو الحال مع وضعها الحالي ولن يكون هناك أي تغيرات بطريقة التشفير عند إطلاق الدعم لعدة أجهزة باستخدام نفس الرقم.

تعتبر هذه الخطوة مهمة من فيس بوك وواتساب لجذب المستخدمين وإعادة الثقة كما أنها خطوة باتجاه تحويل التطبيق لمنصة متكاملة أكثر، خاصة مع توجه العديد من المستخدمين نحو تيليجرام بسبب مشاكل سياسة الخصوصية المتجددة مع واتساب.

يُشار أن تيليجرام المنافس الأكبر لواتساب تقدم الدعم لتشغيل أكثر من جهاز باستخدام نفس الرقم منذ مدة طويلة، حيث يمكن استخدام تطبيق سطح المكتب بشكل منفصل عن تطبيق الهاتف حتى في حال عدم وجود اتصال إنترنت على الهاتف الذي يحمل الرقم الرئيس.

المصدر:

WABetaInfo