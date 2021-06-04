خدمة تويتر المدفوعة “Twitter Blue” تنطلق رسميًا والبداية من كندا وأستراليا

أطلقت شركة تويتر خدمة Twitter Blue المدفوعة بشكل رسمي بعد أسابيع من الحديث والتسريبات حولها، والبداية من كندا وأستراليا.

ستوفر الخدمة للمشتركين مزايا حصرية مثل إلغاء التغريدات خلال مدة محددة، تنظيم العلامات والقوائم في مجدات خاصة سهلة للقراءة والتصفح، إمكانية تحديد أيقونات خاصة للتطبيق وتغير ألوان وأشكال السمة السائدة في تويتر، وغيرها من المزايا.

ربما نشاهد هذه الخدمة أيضًا تقدم نسخة خالية من الإعلانات مثلما الحال مع يوتيوب، حيث تسعى تويتر لفتح قنوات دخل جديدة بعيدة عن الإعلانات من خلال تشجيع المستخدمين على الاشتراك في الخدمات المدفوعة.

ستتوفر Twitter Blue بسعر 3.49 دولار كندي في كندا، و4.49 دولار أسترالي في أستراليا، وهي قيمة تتراوح حول 3 دولارات أمريكية مثلما ذكرت التقارير السابقة عندما تحدثت عن قدومها عند إضافة خيار الاشتراك في التطبيق على متجر آبل الأسبوع الماضي.

الجدير بالذكر أن موعد إطلاق الميزة في الأسواق الأخرى مثل الشرق الأوسط مازال غير معلوم، لكننا نأمل بأن يكون في أقرب وقت ممكن.

المصدر:

Twitter