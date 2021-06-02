ملخص مؤتمر هواوي حول نظام HarmonyOS 2 والأجهزة الذكية الجديدة

بعد اختتام هواوي لمؤتمرها اليوم للحديث عن الجيل الجديد من نظام تشغيل هارموني “HarmonyOS 2” الذي تسعى من خلاله للتحول الكامل من أندرويد وربط جميع الأجهزة الذكية معًا، نجمع لكم أهم ما أعلنت عنه الشركة اليوم حول نظام التشغيل والأجهزة التي تشمل سلسلة مايت باد MatePad، وساعة Watch 3 وشاشات MateView وسماعات FreeBuds 4.

نظام تشغيل هارموني 2 – HarmonyOS 2

بدأت هواوي مؤتمرها بالحديث عن نظام تشغيل هارموني HarmonyOS 2 الذي تهدف منه إلى جمع مختلف الأجهزة ضمن بيئة واحدة، فبدلًا من تشغيل نظام على كل نوع من الأجهزة سيكون النظام الجديد شاملًا ليعمل على الهواتف، الأجهزة اللوحية، أجهزة المنزل الذكي، وغيرها من الأجهزة.

وأشارت الشركة إلى أن النظام سيسمح بالتحكم بمختلف الأجهزة من مكان واحد، وسيسهل الاتصال بين الأجهزة المختلفة باختلاف النظام كذلك.

وللمساعدة في تطوير النظام ومساعدة المطورين على استخدامه في تطبيقاتهم وأجهزتهم، ستوفر هواوي حزمة أدوات برمجية جديدة للمطورين.

وأشادت الشركة بنظامها كونه يوفر حماية أعلى من نظرائه على حد تعبيرها، وكذلك استهلاك طاقة أقل من أنظمة التشغيل الأخرى.

أجهزة هواوي مايت باد – MatePad

أعلنت هواوي عن 3 أجهزة لوحية؛ جهاز MatePad Pro بشاشة 12.6 بوصة، وجهاز MatePad Pro مع شاشة 10.8 بوصة، ونسخة عادية MatePad مع شاشة 11 بوصة. وستوفر معها دعمًا للماوس ولوحة المفاتيح بطريقة مشابهة للكمبيوتر، كما ستوفر وضع Mirror Mode الذي يتيح ربطها مع الحواسب المحمولة من الشركة، بجانب دعم القلم الذكي الجديد من الشركة M-Pencil.

يمكن معرفة جميع التفاصيل حول سلسلة مايت باد مع نظام هارموني من هنا.

ساعات هواوي Huawei Watch 3

ستكون ساعات هواوي الجديدة هي الأولى من الشركة بنظام هارموني، وتشمل ساعة Huawei Watch 3 ونسخة Huawei Watch 3 Pro.

وتتميز ساعة Huawei Watch 3 بدعم الجيل الرابع وبطارية تستمر حتى 5 أيام على حد تعبير الشركة وحتى 14 في حال تحديد وضع البطارية المحافظ أو الطويل. كما ستدعم شاشة 1.43 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز. فيما تتميز نسخة Huawei Watch 3 Pro ببطارية تستمر حتى 5 أيام على حد تعبير الشركة وحتى 21 في حال تحديد وضع البطارية المحافظ.

وقدمت هواوي 4 تصميمات مع ساعاتها تشمل Active بسوار سيليكون، Classic بحزام جلدي، وElite بحزام معدني، وClassic بحزام ستانلس/ ميلانيز.

وستوفر ساعات هواوي:

100 وضع رياضي.

مستشعر مراقبة نسبة السكر في الدم.

مراقبة حرارة الجسم.

دعم الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM.

دعم الجيل الرابع.

إمكانية استخدامها دون الحاجة لهاتف.

دعم تنزيل التطبيقات من متجر هواوي مباشرة.

مشغل موسيقى.

خدمة ترجمة

دعم خدمات الدفع.

التسجيل الصوتي.

خدمة التنبيهات الرياضية.

خدمة الأسهم.

التعرف على السقوط.

ستتوفر ساعة هواوي Huawei Watch 3 في 18 يونيو، فيما ستتوفر نسخة Huawei Watch 3 Pro في 28 يونيو الجاري.

شاشات Huawei MateView

أضافت هواوي شاشتين جديدتين إلى قائمتها من خلال شاشة MateView GT المنحنية أو المقوسة و MateView المسطحة التقليدية.

تأتي MateView GT مع شاشة LCD بقياس 34 بوصة وبدقة 3440 × 1440 بكسل ومعدل تحديث يصل 165 هرتز، وتتسم بانحناء بدرجة 1500R. وستدعم تقنيات مثل HDR10، والنطاق اللوني DCI-P3 بنسبة 90%، وsRGB بنسبة 121%. كما ستوفر دعم أوضاع مثل Crosshairs و Dark Field Control للألعاب.

فيما تأتي MateView بشاشة IPS LCD بقياس 28.2 بوصة مع دعم تقنية الألوان 10 بت، وشهادة اعتماد DisplayHDR 400. كما ستوفر دعم النطاق اللوني DCI-P3 بنسبة 98% ونطاق sRGB بنسبة 100%.

سماعة فري بودز الجيل الرابع – FreeBuds 4

يأتي الجيل الجديد من سماعات فري بودز بتصميم أطلقت عليه هواوي اسم Open-Fit، لكنه لا يختلف كثيرًا عن التصميمات السابقة.

وستدعم السماعة معالج Kirin A1، بجانب بلوتوث 5.2، ومعيار مقاومة رذاذ الماء IPX4، وإمكانية الاقتران بجهازين في آن واحد.

وتتيح FreeBuds 4 التحكم بالنقر واللمس، وتدعم بطارية تقول هواوي أنها تستمر حتى 20 ساعة بدون وضع عزل الضجيج، وحتى 14 ساعة مع وضع عزل الضجيج الديناميكي. وستدعم السماعة ميزة الشحن اللاسلكي.

المصدر:

Huawei