خدمة اشتر الآن وادفع لاحقًا “تابي” توقع شراكة مع SHEIN في السعودية والإمارات

أعلنت خدمة تابي التي تقدم حلول “اشتر الآن، ادفع لاحقاً”، عن عقد شراكة مع متجر “شي إن – SHEIN” العالمي الذي يُعد من أشهر مواقع بيع الأزياء، بهدف توفير خيارات دفع مرنة للعملاء في المملكة العربية السعودية والإمارات.

سيتمكن عملاء تابي من تقسيم قيمة مشترياتهم على أربع دفعات شهرية بدون إضافة أي فائدة أو رسوم. بالإضافة إلى الحصول على خصم إضافي بنسبة 5% عند إتمام عملية الدفع عبر خدمة تابي من خلال تطبيق متجر شي إن. ليكون محبي منتجات متجر الأزياء العالمي في السعودية والإمارات أمام فرص للحصول على منتجاتهم المفضلة في الوقت الذي يريدونه، والدفع بمرونة وسهولة.

وعلق بويي لوي، مدير قسم المبيعات والتسويق لشي إن “SHEIN” الشرق الأوسط، على هذه الشراكة بقوله: “نعمل بشكل مستمر لإيجاد أفضل الطرق التي تساعد على تحسين تجربة العملاء والارتقاء بها. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم المزيد من الحلول التي تمكن عملائنا من الاستمتاع بعملية التسوق، دون القلق من عملية الدفع.”

فيما صرح حسام عرب، مؤسس تابي والمدير التنفيذي: “تتحد أهدافنا في تابي مع شي إن في سعينا الدائم من أجل تمكين المتسوقين من الحصول على كافة احتياجاتهم دون أي قيود، وهذا ما تسعى إليه “شي إن” أيضًا من خلال توفير أزياء عصرية تنساب جميع المتسوقين حول العالم. نحن فخورون بالتعاون مع “شي إن” في المنطقة، ونتطلع إلى المزيد من العمل المشترك في المرحلة القادمة”.

يُشار أن تابي توفر خدمات الشراء والدفع لاحقاً للجمهور في المملكة العربية السعودية والإمارات على العديد من المتاجر لتمكينهم من الحصول منتجاتهم المفضلة بمرونة عالية ودون عناء من خلال تقسيط قيمتها على عدة دفعات آجلة ودون أي رسوم أو فوائد.