تويتر تختبر الإعلانات على كامل الشاشة بين مقاطع وصور “Fleets”

قالت شركة تويتر إنها تختبر إظهار الإعلانات في مكان جديد على منصتها بهدف توفير طرق مبتكرة للشركات والمعلنين لاستقطاب الجماهير، وذلك من خلال خاصية القصص Fleets.

ستساعد ميزة Fleets بإظهار الإعلانات على كامل الشاشة عند تصفح الصور والمقاطع الخاصة بالمستخدمين، ما يزيد من لفت الانتباه بين المستخدمين نحو الإعلان.

ستكون الإعلانات الجديدة متاحة لعدد من الشركات في الولايات المتحدة في البداية وستظهر إعلاناتها للمستخدمين في نفس البلد حتى الآن، لكن من المتوقع طرحها خلال فترة قصيرة لدول أوروبا والشرق الأوسط.

يُذكر أن طريق عمل إعلانات Fleets مشابهة لآلية عمل إعلانات القصص في انستجرام أو حتى الإعلانات الجديدة ضمن مقاطع Reels، وهي من الإعلانات التي تحقق نتائج عالية للمعلنين.

تعتمد تويتر في دخلها على الإعلانات بنسخة شبه كاملة، وبهذا النوع من الإعلانات تسعى لزيادة الدخل وجلب المزيد من المعلنين.

المصدر:

Twitter