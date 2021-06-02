تعرف على أجهزة MatePad اللوحية الجديدة من هواوي

اختتمت شركة هواوي مؤتمرها اليوم بالكشف عن العديد من المعلومات حول نظام تشغيل هارموني الجيل الثاني الذي طورته ليحل مكان نظام أندرويد على أجهزتها، بجانب الحديث عن عدة أجهزة تعمل بالنظام أهمها سلسلة أجهزة مايت باد “MatePad” اللوحية.

وكشفت هواوي عن 3 أجهزة من سلسلة مايت باد؛ تضم جهاز MatePad Pro بشاشة 12.6 بوصة، ونسخة أصغر MatePad Pro مع شاشة 10.8 بوصة، ونسخة عادية MatePad مع شاشة 11 بوصة. وستوفر معها دعمًا للماوس ولوحة المفاتيح بطريقة مشابهة للكمبيوتر، كما ستوفر وضع Mirror Mode الذي يتيح ربطها مع الحواسب المحمولة من الشركة.

MatePad Pro 12.6

يتميز هذا الجهاز بوجود شاشة بقياس 12.6 بوصة من نوع OLED بسرعة تحديث 60 هرتز تدعم القلم الذكي لهواوي M-Pencil، فيما سيحمل كاميرا أمامية ضمن الإطار العلوي وليس الشاشة نفسها، وكاميرا خلفية ثلاثية.

وسيحمل الجهاز معالج Kirin 9000E الذي يدعم الجيل الخامس، بجانب ذاكرة رام حتى 8 جيجابايت، وسعة تخزين حتى 256 جيجابايت.

وسيوفر بطارية 10,050 ملي أمبير/ ساعة، مع الشحن السريع 40 واط والشحن اللاسلكي السريع 27 واط، والشحن العكسي 10 واط.

وبجانب ذلك، فسيقدم الجهاز للمستخدمين 8 سماعات ستيريو و4 ميكروفونات للحصول على تجربة صوتية غامرة من كافة النواحي.

سيتاح هذا الجهاز بسعر 800 يورو، لكن لم يتم تحديد موعد وصوله للأسواق.

MatePad Pro 10.8

على عكس الجهاز السابق، سيوفر هذا الجهاز شاشة LCD لكنها بسرعة تحديث 120 هرتز، ويتميز كسابقه بوجود الكاميرا في الإطار العلوي للجهاز وكاميرا خلفية ثنائية، ودعم قلم هواوي الذكي M-Pencil.

وبعد عودتها للتعامل مع كوالكوم، سيضيف هذا الجهاز معالج Snapdragon 870، ورام حتى 8 جيجابايت، وسعة تخزين حتى 256 جيجابايت.

وسيضيف بطارية 7,250 ملي أمبير/ ساعة، وسيدعم الشحن السريع بقوة 40 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 27 واط.

MatePad 11

يتميز هذا الجهاز بوجود شاشة بقياس 10.95 بوصة بالضبط وهي من نوع IPS LCD توفر سرعة تحديث تصل 120 هرتز.

سيحمل هذا الجهاز هو الآخر معالج من كوالكوم لكنه سيكون Snapdragon 865، وسيصاحبه ذاكرة رام 6 جيجابايت، وسعة تخزين حتى 128 جيجابايت.

كما سيدعم بطارية بسعة 7,250 ملي أمبير/ ساعة، وسيدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط، دون دعم الشحن اللاسلكي أو العكسي.

سيتاح هذا الجهاز بسعر 400 يورو.