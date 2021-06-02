أمازون “Prime Day” ينطلق في 21 يونيو ولمدة 48 ساعة

أعلنت شركة أمازون عن انطلاق يوم التخفيضات السنوي برايم داي “Prime Day” في يوم الاثنين 21 يونيو الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

سيستمر يوم التخفيضات لمدة 48 ساعة كما هو معتاد وسيختتم فعالياته الثلاثاء 22 يونيو الساعات 9:59 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وعلى غير المعتاد من إطلاق يوم برايم داي “Prime Day” بالربع الأخير للعام، قررت أمازون هذه المرة إطلاقه منتصف العام.

وسيكون بإمكان الجمهور الاستفادة من ما يزيد عن 2 مليون منتج وصفة حول العالم في البلدان التي يعمل بها متجر أمازون وبينها السعودية والإمارات. كما يمكن لمشتركي خدمة برايم الاستفادة من العروض ابتداءً من اليوم دون الحاجة للانتظار حتى موعد التخفيضات الشاملة، حيث يمكنهم الاستفادة من مختلف المنتجات مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والألعاب والأدوات المنزلية، بجانب الاستفادة من المحتوى الترفيهي من محتوى مرئي أو ألعاب أو محتوى صوتي.

تشمل عروض أمازون التي تبدأ من اليوم:

تخفيضات على الإلكترونيات تشمل سماعات JBL.

تخفيضات على أجهزة أمازون فاير بمختلف أنواعها.

الألعاب من شركات على رأسها LEGO و Hasbro و Barbie و Fisher-Price.

العديد من أدوات المطبخ والمنزل.

الكتب.

خدمة الموسيقى.

خدمة الألعاب.

المحتوى الصوتي والبودكاست على خدمة Wondery+.

الجدير بالذكر أن خدمة أنه يمكن الاشتراك في خدمة أمازون برايم مقابل 16 ريال سعودي شهريًا، كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من شهر مجاني لتجربة الخدمة ومن ثم إلغاء الاشتراك في أي وقت قبل نهاية الشهر الأول دون أي مقابل في حال عدم الرغبة بالاستمرار، وسيتمكن المشتركون في خدمة البرايم من الاستمتاع بأفضل العروض بداية من اليوم، والمزيد من العروض رفقة العروض الشاملة في برايم داي يوم 21 يونيو.

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المصدر:

Amazon