إنفيديا تكشف عن RTX 3080 Ti بسعر 1,200 دولار و RTX 3070 Ti بسعر 600 دولار

أضافة شركة إنفيديا بطاقات أو معالجات رسومات جديدة إلى سلسلة RTX 30، حيث أعلنت عن RTX 3080 Ti الذي سيوفر قوة أداء أقرب إلى نسخة RTX 3090 بفضل عدد النوى الكبير والذاكرة ذات السعة العالية، و 3070 Ti الذي سيأتي بنصف السعر مع أداء قوي جدًا.

سيحمل معالج إنفيديا الجديد 80 نواة لتتبع الأشعة ونحو 10,240 نواة CUDA للمعالجة، بالإضافة إلى 320 نواة Tensor المدعمة بالذكاء الاصطناعي، فضلًا عن قدوم ذاكرة افتراضية بسعة 12 جيجابايت من نوع GDDR6X. وسيعمل RTX 3080 Ti على طاقة 350 واط، وسيوفر قوة تصل 34.1 تيرافلوب، مقارنة مع 29.8 تيرافلوب لنسخة RTX 3080، و35.6 لنسخة RTX 3090.

وبالإضافة لبطاقة الرسومات السابقة، سيكون هناك RTX 3070 Ti الذي يوفر قوة أقل من سابقه، حيث يأتي مع 48 نواة تتبع أشعة، و6,144 نواة CUDA، و192 نواة Tensor المدعمة بالذكاء الاصطناعي. كما سيوفر ذاكرة افتراضية بسعة 8 جيجابايت من نوع GDDR6X.

سيوفر RTX 3070 Ti قوة تصل إلى 21.75 تيرافلوب، مقارنة مع 20.3 تيرافلوس للنسخة العادية، ونحو 29.77 تيرافلوب لنسخة 3080.

سعر وتوافر معالجات رسومات إنفيديا RTX 3080 Ti و 3070 Ti

سيتوفر معال رسومات 3080 Ti للطلب المسبق بداية من 3 يونيو الحالي بسعر 1,200 دولار أمريكي.

فيما سيتاح 3070 Ti للطلب المسبق في تاريخ 10 يونيو بسعر 600 دولار أمريكي – أي بعد أسبوع من النسخة الأقوى.

ستتوفر معالجات رسومات إنفيديا على عدد من أجهزة الحواسيب المحمولة، كما ستتاح نسخ خاصة بالتعاون مع بعض الشركات مثل أسوس.

يُشار بأن إنفيديا سبق وأعلنت عن بطاقات الرسومات RTX 3050 و RTX 3050 Ti قبل نحو ثلاثة أسابيع من الآن.

وبذلك فقد أصبحت توفر بطاقات الرسومات لمختلف الاستخدامات وإمكانيات وأسعار مختلفة تناسب جميع المستخدمين الراغبين بالاستمتاع بأداء قوي.

المصدر:

Nvidia