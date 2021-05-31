منافع العمل عن بعد للشركات والأفراد

بين العديد من التغييرات التي لا تعد ولا تحصى للوباء العالمي، كان العمل عن بعد هو الشيء الوحيد البارز -إلى حد ما -. في عالم اجتماعي، كان العمل في المنزل حلًا غريبًا وصعبًا بالنسبة للكثيرين في البداية. قد لا يكون مفاجئًا أن تُسأل عما إذا كانت لديك وظيفة، أو ذلك السؤال المفضل لدي: “ما الذي تفعله من أجل لقمة العيش؟” من الصعب على الناس تصور فكرة العمل عن بعد وخاصة عندما تفعل ذلك وأنت في منزلك.

ومع ذلك، نظرًا لأن مخاطر التجمع في الأماكن المغلقة أصبحت واضحة بشكل متزايد، فقد أدرك الموظفون أن البقاء في المنزل والعمل عن بعد يعرضهم لأقل المخاطر الممكنة. يدرك أرباب العمل الآن فوائد تشغيل موظفيهم عن بُعد حيث يرى الكثيرون زيادة في الإنتاجية أو انخفاض النفقات.

احصائيات حول العمل عن بعد

وفقًا لمسح أجرته (Owl Labs)، يعمل حوالي 70 ٪ من الموظفين بدوام كامل في الولايات المتحدة من المنزل خلال جائحة كوفيد-19 الحالية. علاوة على ذلك، حتى بعد انتهاء الوباء، سيبحث نصفهم عن وظائف توفر العمل عن بعد، مع استعداد 23٪ منهم تخفيض رواتبهم بنسبة تزيد عن 10٪ إذا تمكنوا من العمل عن بعد لبعض الوقت.

شركات التكنولوجيا والخدمات المالية واستثمار التأمين، يبدو أنهم لا يعتزمون العودة إلى بيئة العمل التي كانت سائدة قبل انتشار الوباء.

علاوة على ذلك، فإن الشباب الذين يعملون في منظمات أكثر تقدمية هم بالفعل في العمل عن بعد من أجزاء مختلفة من العالم، وذلك باستخدام موقع Airbnbs و المزيد من أماكن العمل والحياة المتخصصة. والحقيقة هي، القدرة على العمل عن بعد تعتمد بشكل كبير على قطاعات التوظيف، والمهن والنشاط.

ووفقا لدراسة ماكينزي، فإن المملكة المتحدة لديها أكثر قدرات عن بعد العمل. كما أن الاقتصادات المتقدمة لديها موظفون قادرين على إنجاز 28٪ إلى 30٪ من ساعات العمل عن بعد، دون أي فقدان الإنتاجية.

وما إلى ذلك، و يمكننا استبدال المواصلات والنقل بمكالمات الفيديو، وبدلا من المودة والمجاملات في المكتب، سيكون هناك المزيد من الوقت في المنزل يمكننا استغلاله في تحسين جودة العمل والتفكير. دعونا نلقي نظرة على بعض من فوائد العمل من المنزل، وكذلك كيف يمكن لأصحاب العمل تحسين القضايا المحيطة بالعمل عن بعد لموظفيها.

التواصل

العمل عن بعد يجعل بعض الموظفين يقلقون بشأن التقدم الوظيفي، و ما يقرب من 60٪ من المدراء يشعر بأن العمل عن بعد هو سرقة الفرص غير الرسمية لتطوير القيادات، وفقا لمسح أجرته (the Owl Labs).

هذا هو المكان الذي تعتبر فيه جهود بناء الفريق عن بُعد، ومناقشات فردية حول التطوير الوظيفي، ذلك أمرًا بالغ الأهمية لرفاهية الموظفين ونمو المنظمة على المدى الطويل. في الواقع، لقد لاحظت أن المناقشات الافتراضية أدت إلى انهيار “الأبواب المغلقة” وعدم إمكانية الوصول إلى المستويات العليا من السلطة في المنظمات.

لقد سمح بخط اتصال أكثر انفتاحًا، حيث تم هدم التسلسل الهرمي من خلال المكالمات الجماعية ورسائل البريد الإلكتروني الرسمية التي تم استبدالها بمحادثات نصية من خلال تطبيقات المراسلة. يمكن أن يسمح ذلك للمديرين التنفيذيين باكتساب نظرة ثاقبة على الأعمال الداخلية ومعرفة عقول موظفيهم، وبالتالي،يمكن للموظفين والمتدربين الشعور بمزيد من الاندماج في الشركة بدلاً من الشعور بالإهمال.

على العموم، لقد لاحظت أن المؤسسات أصبحت أكثر انسيابية وأكثر تزامنًا،مما يوفر إنتاجية وكفاءة أفضل في سير العمل كله.

الإفراط في العمل

على الرغم من أن العمل عن بُعد يترك مجالًا للتراخي، فإن العديد من الموظفين الذين يعملون من المنزل يجدون صعوبة في الانفصال عن العمل في نهاية اليوم.

على عكس العمل في مكتب حيث يتم الإعلان عن نهاية يوم العمل بإغلاق جهاز الكمبيوتر الخاص بك والعودة إلى المنزل، غالبًا ما يؤدي العمل عن بُعد إلى عمل الموظفين لساعات أطول من يوم العمل العادي. كما يحدث في المتوسط، يعمل الموظفون عن بُعد خلال الوباء 26 ساعة إضافية كل شهر، وهو ما يعادل يومًا إضافيًا واحدًا تقريبًا كل أسبوع، وفقًا لمسح (Owl Labs).

إحدى الطرق التي يمكن لأصحاب العمل من خلالها محاولة مكافحة هذا الأمر هي عن طريق تحسين برنامج تتبع العمل الذي يساعد الموظفين على البقاء على المسار الصحيح بالإضافة إلى تقديم لهم نظرة حول المدة التي عملوا فيها حتى يتمكنوا من الخروج في الوقت المحدد.

بدلاً من الاستعانة بالموظفين الذين يتعلمون متى يغلقون الكمبيوتر و يوجهون انتباههم إلى وقت الأسرة والعناية بالنفس، يجب على قادة الصناعة أن يكونوا قدوة بدلاً من الاستفادة من الجدول الزمني الحالي غير الثابت.

المراقبة

في بعض الحالات، يمكن أن يساعد العمل عن بُعد، لاسيما حينما يكتمل في الوقت المناسب وبطريقة فعالة، في زيادة التعاون وتعزيز الرضا الوظيفي للموظفين. ولكن، على الجانب الآخر،عندما لا يصنع العمل المقدم الدرجة المطلوبة ويظهر علامات التشتت والإلهاء على الموظف وسط تحديات العمل عن بعد، تتعثر الثقة وقد يفكر أصحاب العمل في مراقبة نشاط الموظف خلال يوم العمل.

كما هو موضح أعلاه، أعتقد أنه يجب استخدام برنامج تتبع العمل لإفادة الموظف بدلاً من المراقبة، التي لا يمكن أن تجعل الموظفين يشعرون بعدم الارتياح فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى تدهور الثقة والتسبب في السخط. لمنع حدوث ذلك، اجعل جميع الموظفين يشاركون في تتبع العمل بدلاً من مجرد قلة مختارة لم تظهر من حيث جودة العمل.

ختامًا

قال رجل الأعمال بيل جيتس مؤخرًا إنه في عالم الأعمال قبل الوباء، كان الناس قلقين من أن اجتماعًا افتراضيًا قد يسيء إلى العميل، ولكن في عالم ما بعد الجائحة، سيكون لدى الناس أفكار أخرى حول ضرورة الاجتماعات الجسدية. نظرًا لأن الاجتماعات الافتراضية أصبحت حدثًا تجاريًا عاديًا، فسوف تتحسن التكنولوجيا أيضًا. في حين أن هناك من يعتقد أن الوباء لم يتسبب إلا في الفوضى والدمار، فأنا أعتقد أنه من داخل الفوضى والدمار، سوف تتوحد القوى و يخلق غدًا أفضل من نواحٍ عديدة، فهو عامل مساعد يحفز ويدفع العالم إلى الأمام.

المصدر

الكاتب: عبير فرج