سيسكو تكشف عن حلول لتبسيط الأمان في مختلف الأجهزة والشبكات والتطبيقات

كشفت شركة سيسكو ، الرائدة في مجال أمن الشركات، اليوم عن خدماتها الأمنية الجديدة استمرارًا في رحلتها لتعزيز وتبسيط وتوفير حلول الأمن الشاملة للمستخدمين والأجهزة والشبكات والتطبيقات والبيانات. وتعمل الخدمات المعلن عنها اليوم على تحسين عملية الاكتشاف والاستجابة الموسعة (XDR) مع قدرة اطلاع أكبر على شبكات الشركة ونقاط النهاية والسحابة. وتوسع الخدمات المبتكرة الجديدة رؤية سيسكو لبنية خدمات الوصول الآمن الموسعة (SASE) من خلال الاكتشاف المحسّن للتهديدات في السحابة وتوفير أمان الشبكة بطريقة جديدة وتبسيطه. وتواصل سيسكو تبسيط عمليات أمان العملاء والشبكات وتقنية المعلومات، مما يُمكّن الشركات من الشروع في التحول الرقمي بأمان.

أصبحت القوة العاملة حول العالم اليوم أكثر توزيعًا، ويبدو أن نظام العمل الهجين سيبقى موجود لفترة طويلة خصوصًا مع الأحداث العالمية الأخيرة. وأصبح يتوقع المستخدمون الآن إمكانية الاتصال من أي مكان وعبر أي جهاز. ولأن إدارة الأمن مازالت تمتلك نفس الحلول المعقدة والمجزأة التي تستهلك الكثير من الوقت، حان الوقت الآن لإعادة التفكير في الحلول الأمنية.

وفي هذا الإطار، قال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “يجب أن يكون الأمن في صميم كل شيء في العالم الجديد اليوم. ونؤمن في سيسكو أنه يجب تحقيق ذلك عبر منصة ذات نهج بسيط وشامل وقائم على الذكاء. ولم يعد هناك مجال للدفاع ضمن موقع الشركة، فنحن بحاجة إلى الاطلاع على المجريات ضمن نقاط النهاية والمستخدمين والتطبيقات بالإضافة إلى تأمين نقاط التحكم الحرجة من خلال المصادقة المستمرة دون كلمة مرور”.

تحسين قدرة الاطلاع على المجريات وتبسيط عملية الاكتشاف والاستجابة الموسعة (XDR)

أدى اتساع محيط الشبكة والانتقال إلى العمل من أي مكان إلى تعريض أجهزة نقطة النهاية والمستخدمين والتطبيقات للتهديدات المتطورة أكثر من أي وقت مضى. ومازالت الشركات تكافح لتوسيع نطاق اطلاعها وحماية نقاط النهاية، حيث أبلغت أكثر من 40% من الشركات حول العالم عن اختراق أمني ضخم خلال العامين الماضيين وفقًا لدراسة “سيسكو الجديدة للنتائج الأمنية: إصدار نقطة النهاية”. وكانت الشركات التي لم تمنح الأولوية للحلول المتكاملة أكثر عرضة لتتعرض إلى اختراق أمني ضخم بمقدار الضعف تقريباً. واستجابةً لذلك، تواصل سيسكو توسيع قدرات عملية الاكتشاف والاستجابة الموسعة لديها ودمج نقاط التحكم الأمنية المتعددة وتطبيق التحليلات والأتمتة لتقليل الوقت الذي يقضيه العملاء في الاكتشاف والاستجابة. وأعلنت شركة سيسكو اليوم عن:

إدارة الثغرات الأمنية الرائدة في القطاع باستخدام Kenna Security: ستجمع سيسكو بين إدارة الثغرات الأمنية القائمة على التهديدات والمخاطر كجزء من منصة SecureX، وأعلنت عن نيتها لاستحواذ Kenna Security. وسيساعد هذا التكامل العملاء على تحديد أولويات نقاط الضعف لديهم ويعزز سرعة اتخاذ القرارات وأتمتة المعلومات المصممة حسب الطلب وتسريع وقت الاستجابة للاستعداد لصد الهجمات الإلكترونية.

معلومات أكثر عن الجهاز عبر استخدام SecureX: يستطيع العملاء دمج مخزون أجهزتهم بسرعة من مصادر متعددة داخل منصة SecureX مما يوفر لهم قدرة اطلاع غير مسبوقة على البيانات والمعلومات وسياق عمليات تقنية المعلومات والعمليات الأمنية، بالإضافة إلى الاستجابة التلقائية للتهديدات والدعم.

الانتقال المبسط إلى عملية الاكتشاف والاستجابة الموسعة XDR من عملية اكتشاف نقطة النهاية والاستجابة EDR: باعتباره الحل الوحيد لأمن نقطة النهاية ضمن منصة مدمجة، يواصل SecureX مساعدة العملاء على تبسيط الانتقال من اكتشاف نقطة النهاية والاستجابة (EDR) إلى الاكتشاف والاستجابة الموسعة XDR مع أكثر من 30 عملية مسبقة و40 عملية تكامل بالإضافة إلى قدرات التنسيق الجديدة. كما يتيح حل سيسكو لأمان العملاء Cisco Secure Client الوحيد الخاص بحماية المستخدم والسحابة ونقطة النهاية تسريع عملية الاكتشاف والاستجابة الموسعة وتقليل إجهاد الجهاز.

التحقيق الموسع والاستجابة السريعة: تعمل تقنية البحث المتقدمة لنقطة النهاية الآمنة من سيسكو الآن على تعزيز قيمة عملية الاكتشاف والاستجابة الموسعة، حيث تقدم أكثر من 200 استعلام عن نقطة النهاية للحصول على إجابات في الوقت الفعلي من شأنها أن تدعم التحقيق والبحث عن التهديدات وحالات استخدام عمليات تقنية المعلومات مثل تتبع نتائج عمليات نقاط النهاية.

تحقيق رؤية البنية الموسعة لخدمات الوصول الآمن مع أمن السحابة المعزز

تتطلب القوى العاملة الموزعة والهجينة اليوم توفير الحماية والأداء في أي مكان يتصل منه الموظفون بالإنترنت أو التطبيقات السحابية. وتدمج بنية سيسكو الموسعة لخدمات الوصول الآمن وظائف الأمن والشبكات المتعددة ضمن عرض اتصال آمن وموحد. وتبسط هذه الخطوة الأمن بشكل كبير وتقلل التكلفة والوقت والموارد المطلوبة مسبقاً للتثبيت والدمج والتكامل. واستمراراً في مسيرتها لتوفير مزايا البنية الموسعة لخدمات الوصول، أعلنت سيسكو اليوم عن:

النشر السريع لأنظمة الأمن السحابي عبر SD-WAN: يعمل التكامل الجديد بين Cisco Umbrella وCisco SD-WAN الذي تدعمه Meraki على توسيع امتداد SD-WAN إلى السحابة بنقرة واحدة، ويتضمن إمكانية تحديد المسار الذكي لتمكين العملاء من الوصول الآمن وتوفير أفضل تجارب المستخدم عند الاتصال بالتطبيقات السحابية.

نظام منع التطفل (IPS) في جدار الحماية المقدم عبر السحابة: يشتمل جدار الحماية الذي توفره شركة Umbrella الآن على طبقة إضافية من الحماية مع Snort 3 IPS الذي يدعمه Cisco Talos أحد أكبر فرق استخبارات التهديدات التجارية في العالم.

حزم جديدة لتوفير أفضل مستوى من الحماية والقيمة: تعمل حزمة Umbrella الجديدة لبوابة الإنترنت الآمنة (SIG) على تقليل تعقيدات شراء حلول النقاط وتوحيدها من خلال تقديم مجموعة متكاملة من المزايا الأمنية ضمن اشتراك واحد.

أمن الشبكة بطريقة جديدة وأكثر بساطة

تؤدي بيئات التطبيقات المتغيرة باستمرار إلى زيادة تعقيد أمن الشبكة. وتتطلب تطبيقات التكامل والتوصيل المستمر الحديثة (CI/CD) تنسيقاً أكثر إحكاماً بين المطورين وفرق الأمن والشبكة لضمان أمان بيئات التطبيقات وأعباء العمل وتكوين جدران الحماية بشكل مناسب وضمان تكامل السياسات. وإن لم يتم ذلك، فإن نقاط الضعف والتكاملات الخاطئة في هذه البيئات المتغيرة باستمرار ستترك ثغرات مفتوحة للتهديدات المحتملة. وأعلنت سيسكو اليوم بالنسبة لتوفير أمن الشبكة بطريقة جديدة وأكثر بساطة عن: