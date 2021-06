تقنية شحن سريع 200 واط من شاومي بإمكانها شحن كامل البطارية خلال 8 دقائق

كشفت شركة شاومي الصينية اليوم عن تقنية الشحن السلكي السريع للغاية HyperCharge بقوة 200 واط، التي يمكن من خلالها شحن بطارية 4,000 ملي أمبير/ ساعة خلال 8 دقائق فقط.

وقامت الشركة بالكشف عن التقنية الجديدة خلال تجربتها على هاتف Mi 11 Pro لكن مع بطارية معدلة بقدرة 4,000 ملي أمبير/ ساعة فقط، حيث أن البطارية التي تأتي مع الهاتف تكون 5,000 ملي أمبير/ ساعة.

وتُشير شاومي إلى أن تقنية HyperCharge يمكنها شحن 10% من سعة البطارية خلال 44 ثانية فقط، كما يمكنها شحن حتى 50% من سعة البطارية في 3 دقائق و23 ثانية فقط!

كانت تقنية 120 واط من الشركة الصينية قد تم الإعلان عنها العام الماضي رفقة تقنيات 125 واط من أوبو وغيرها من الشركات الصينية، لكنها الآن تُعد في خبر كان مقارنة بما وصلت إليه اليوم، بالرغم من أن معظم الشركات لم تتجاوز 100 واط على غالبية الهواتف، لكن التطور الكبير في هذا المجال يوحي بنقلة كبيرة في سنوات قليلة.

وتُعد الشركات الصينية رائدة في قطاع تطوير تقنيات الشحن، حيث دخلت هواوي هذا القطاع قبل سنوات، لكن شاومي وأوبو سرعان ما تجاوزاها مع تقنيات شحن قوية للغاية وصلت 120 واط، والآن 200 واط.

وبجانب تقنية 200 واط السلكية، كشفت شاومي عن تقنية شحن لاسلكي 120 واط بإمكانها شحن الهاتف خلال 15 دقيقة فقط، كما بإمكانها شحن حتى 50% من البطارية بسعة 4,000 ملي أمبير/ ساعة خلال 7 دقائق فقط!

