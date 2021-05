أمازون برايم ... عروض وتوصيل مجاني ومحتوى ترفيهي ضخم في اشتراك واحد

هل سمعت عن خدمة أمازون برايم مسبقًا؟ إذا لم تسمع بها فربما عليك قراءة هذا المقال لمعرفة المزايا العظيمة التي تقدمها للمستخدمين وكيفية التسجيل والحصول عليها في اشتراك واحد، كما أنك ربما تكون بحاجة لقراءة المقال في حال كنت مشتركًا بالخدمة ولم تستكشف جميع ما تقدمه للجمهور من عروض وتخفيضات ومحتوى ترفيهي متنوع مع مكتبة ضخمة.

يوفر اشتراك أمازون برايم مجموعة من الخدمات في مكان واحد، فهو يؤهلك للحصول على عروض خاصة للمنتجات على المتجر بجانب توفير خدمة التوصيل السريع والمجاني لمختلف المناطق وكذلك التوصيل المجاني من المتجر العالمي للطلبات فوق 200 ريال في المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها في البلدان المجاورة.

ويمنح الاشتراك كذلك للمستخدمين فرصة الاستمتاع بمكتبة ضخمة من المحتوى الترفيهي من أفلام ومسلسلات وعروض تلفزيونية حصرية مميزة مثل The Grand Tour و The Marvelous Mrs. Maisel، ولعل إضافة أعمال استديوهات MGM بعد الاستحواذ الأخير يضيف جاذبية أكثر خاصة وأن أفلام مثل جيمس بوند ومسلسلات مثل The Handmaid’s Tale و Vikings ستنضم لمكتبة برايم.

وبجانب ذلك، فإن مشتركي أمازون برايم سيتمكنون من الحصول على تجربة لعب غامرة مع خدمة الألعاب السحابية لأمازون تشمل مجموعة من أشهر الألعاب مثل Apex Legends و Destiny 2، بجانب منحهم اشتراكات على منصة تويتش لبث المحتوى والمملوكة للشركة.

اشتراك أمازون برايم

يتيح اشتراك برايم الحصول على مجموعة خدمات مميزة ضمن اشتراك واحد وبسعر ينافس جميع الخدمات الأخرى، حيث أن الاشتراك الشهري في الخدمة يبلغ 16 ريال سعودي فقط وهو مبلغ يعتبر أقل من الاشتراك في أي خدمة ألعاب أو محتوى ترفيهي منفردة. ورغم ذلك، توفر أمازون جميع الخدمات معًا ضمن اشتراك رمزي في متناول أي شخص.

ويمكنك الاشتراك في أمازون برايم من هنا، حيث ستحصل على شهر مجاني لتجربة الخدمة، وبعدها يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت قبل نهاية الشهر أو الاستمرار من خلال مبلغ بسيط لكل شهر يوفر لك تخفيضات وعروض خاصة مع خدمات توصيل سريع ومجاني، بجانب إتاحة مكتبة ضخمة من المحتوى الترفيهي والألعاب السحابية.