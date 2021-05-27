نينتندو ربما تطلق جهاز سويتش مع شاشات OLED في سبتمبر

ذكرت تقارير صحفية إن شركة نينتندو تستعد لإطلاق الجيل الجديد من أجهزة سويتش في شهر سبتمبر أو أكتوبر من هذا العام قبيل فترة الأعياد، وستكون الأجهزة الجديدة مع شاشات OLED بدلًا من LCD في تطور واضح.

وأشار موقع بلومبيرغ لاحتمالية كشف الشركة عن الجهاز لأول مرة في مؤتمر مطوري ألعاب الفيديو E3 في 12 يونيو، قبل أن تبدأ بتصنيعه في يوليو ليكون متاحًا للمستخدمين في سبتمبر أو أكتوبر القادمين.

ووفقًا للتقارير، فهناك احتمالية لإطلاق أكثر من نسخة مع الجيل القادم منها نسخة برو المتوقع قدومها مع بطاقة رسومات إنفيديا NVIDIA Tegra مع تقنية DLSS التي ستُمكن المستخدمين من عرض الألعاب بجودة تصل 4K عند عرضها على التلفاز، كما سيكون مع شاشة من نوع OLED بدقة 720 بكسل.

المصدر:

Bloomberg