مساحات تويتر تصل إلى الويب

وصلت خاصية مساحات تويتر “Twitter Spaces” إلى المستخدمين على الويب، بعد أشهر من إطلاقها لمستخدمي الهواتف الذكية على iOS وأندرويد.

سيتمكن مستخدمو تويتر من تجربة الخاصية الجديدة من خلال المتصفح سواء على أجهزتهم الذكية أو على الحواسيب الشخصية بطريقة مشابهة.

ويمكن للراغبين بالانضمام إلى أي من المساحات، الضغط على المساحة الظاهرة ومن ثم ستظهر نافذة منبثقة لمعلومات البث وعدد من المشتركين فيه، وبعدها يقرر المستخدم الانضمام إلى البث الصوتي أو الخروج. وسيتمكن أي مستخدم من اكمال التصفح بطريقة عادية عبر الويب عند الانضمام للبث الصوتي، حيث سيظهر البث في نافذة جانبية بعيدة عن الصفحة الرئيسية.

تهدف تويتر من هذه الخطوة إلى تمكين جميع المستخدمين من الوصول للخاصية، وفي نفس الوقت تضييق الخناق على كلوب هاوس.

starting today, spaces will be available on https://t.co/RD57W4QZPz (mobile web, desktop web)

our focus areas:

– infrastructure and listening UI that adapts to your screen size

– setting reminders for scheduled spaces

– accessibility and transcriptions pic.twitter.com/Wb0DQktkhD

— Spaces (@TwitterSpaces) May 26, 2021