جيف بيزوس يترك منصب المدير التنفيذي مع أمازون في 5 يوليو

بعد إعلان جيف بيزوس نيته ترك منصبه في أمازون قبل 4 أشهر تقريبًا، أكد المدير التنفيذي للشركة أن 5 يوليو المقبل سيكون اليوم الأخير له في منصبه، وسيتحول بعدها للمنصب الجديد كرئيس تنفيذي تاركًا القرارات اليومية للمدير التنفيذي الجديد.

يقول بيزوس إن تركه منصب المدير التنفيذي سيتيح له الاهتمام أكثر في المبادرات التي تقوم بها الشركة واسترجاع طاقته والقيام بالمهام الأخرى، لكن الحقيقة أن منصبه الجديد سيظل المنصب الأعلى في الشركة ورأس الهرم في اتخاذ القرارات، لكنه سيكتفي بالنظر للقرارات الجوهرية، فيما يقوم أندي جاسي بالقرارات الخاصة بالمدير التنفيذي.

سيكون جاسي الذي انضم لأمازون في 2003، ثم عمل مديرًا لقسم الخدمات السحابية AWS المدير التنفيذي الجديد للشركة المسؤول عن إدارتها.

يُشار أن أمازون تتوسع بشكل ضخم مؤخرًا خاصة بعد تفشي فيروس كورونا، وشهدت تحقيق نتائج إيجابية جدًا في جميع الأقسام، كما استحوذت أمس على استديوهات MGM مقابل 8.45 مليار دولار أمريكي لدعم مكتبة المحتوى الترفيهي على خدمة برايم.

المصدر:

Variety