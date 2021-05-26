ما تحتاج أن تعرفه قبل شراء ساعة ذكية ؟

قبل عدة سنوات لم يكن مستقبل الساعات الذكية واضحًا، أما اليوم السوق ممتلئ بالساعات الذكية عالية الجودة، وبعض شركات أبدعوا في المجال. ولكن البعض ما زال يتسائل: هل الساعات الذكية مفيدة للمستخدم وتستحق الاقتناء؟

بما أنك دخلت إلى هذا المقال فغالبًا أنت تظن أن شراء ساعة ذكية يعود عليك بالنفع، وبما أن الساعات الذكية تحتوي على اختلافات كبيرة فيما بينها، فنحن في هذا المقال سوف نساعدك في اختيار الساعة الأنسب لك.

هناك سبعة أشياء رئيسية يجب أن تضعها في بالك عند شراء ساعة ذكية.

التوافق

ساعات شركة آبل متوافقة فقط مع أجهزة الآيفون، أما الساعات التي تعمل بنظام Wear OS فهي متوافقة مع نظامي الأندرويد والـ iOS، وكذلك الساعات المصنعة من قبل شركة سامسونج و Garmin وFitbit ولكن تحتاج إلى تحميل تطبيق خاص بالساعة. نظام تشغيل الساعة سوف يحدد عدد ونوعية التطبيقات التي يمكنك تحميلها.

السعر

الساعات ذات الجودة العالية يتراوح سعرها بين 200-400 دولار أمريكي أما ساعات الاقتصادية أسعارها تتراوح بين 100-200 دولار أمريكي. الساعات الأغلى تحوي ميزات متقدمة مثل GPS و NFC ومساحة لخزن الأغاني.

عمر البطارية

عمر البطارية يعد من أهم المشاكل التي تواجه مستخدمين الساعات الذكية، ولكن دراسة أظهرت إن ساعات آبل وساعات نظام watchOS يمكن أن تستمر لمدة يومين بدون شحن، بعض الساعات الذكية يمكنها أن تستمر لأسابيع ولكنها تملك شاشة أقل جودة وميزات أقل.

الصحة

أغلب الناس يتجهون إلى الساعات الذكية لأنها تسهل عليهم متابعة لياقتهم وتمارينهم الرياضية، كل الساعات الذكية في السوق تحسب خطواتك، السعرات التي حرقتها وتمارينك، وأغلبها يحوي على مقياس لنبضات القلب، بعض الساعات مقاومة للمياه فهي مفيدة للسباحين.

خلال آخر سنتين تقدمت تقنيات متابعة الصحة في أغلب الساعات الذكية، فساعات آبل وFitbit يمكنها معرفة معدل الأوكسجين في الدم، ولكن الساعات الاقتصادية لا تحوي هذه الميزات، إذا كانت هذه الميزات مهمة لك فيجب أن تدفع.

الموسيقى

الساعات الذكية لا تستخدم فقط لتتبع صحتك، الكثير من الساعات الذكية لديها مساحة محلية لخزن أغانيك المفضلة، حيث يمكنك ربط سماعة لاسلكية والاستماع إلى الموسيقى بدون الحاجة إلى هاتفك.

إذا كانت الساعة تحتوي على خدمات LTE فلن تحتاج للمساحة المحلية فيمكنك الاستماع للأغاني بشكل مباشر من الإنترنت.

تقنية NFC

تقنية الاتصال قريب المدى تساعد في خدمات الدفع اللاتلامسي وتتيح من خلالها يمكنك الدفع في المحلات التجارية فقط بتمرير الساعة على NFC reader ويتم الدفعة بسرعة وسهولة، تذكر إن كل ساعة لها خدمة الدفع الخاصة بها مثلا ساعات آبل تستخدم خدمة آبل باي وساعات شركة سامسونج تستخدم خدمة سامسونج باي الخ.. خدمات الدفع غير متوفرة في غالبية الدول العربية، فلا تهتم بهذه النقطة إذا كنت تعيش في إحدى تلك الدول.

الاتصالات والمراسلات

الساعات الذكية سوف تسهل عليك الكثير، حيث يمكنك الأتصال من خلالها وبعضها يتيح لك الرد على الرسائل ورؤية الإشعارات بدون الحاجة لأخراج هاتفك من جيبك.

مختارات من الساعات المتواجدة في السوق:

الأفضل: ساعة آبل Apple Watch

ساعة آبل هي الأشهر في السوق منذ ظهورها الأول في عام 2015، الجيل السادس من ساعات آبل تأتي بميزات رائعة لتتبع الصحة، مثل قياس درجة الأوكسجين في الدم، وقيام بفحوصات ECG وتبليغ الطوارئ إذا ما سقطت، تحوي أيضًا على خدمات NFC ومساحة محلية لخزن الموسيقى ومكتبة متنوعة من تطبيقات.

سعر الساعة يبدأ من 399$، وإذا كنت لا تحتاج إلى فحص ECG أو خاصية always-on display (وهي خاصية تسمح ببقاء الشاشة مفتوحة دائمًا مع توفير الطاقة) يمكنك شراء ساعة آبل SE التي يبدأ سعرها من 279$

الأفضل من الفئة الاقتصادية: Fitbit Versa 2

إنفاق 400 دولار أمريكي على ساعة ليس سهل على الكثيرين، ولهذا نقترح ساعة Fitbit Versa 2 بسعر يتراوح بين 150-180 دولار أمريكي، تحتوي الساعة على كل ميزات الرئيسية مثل قياس نسبة الأوكسجين بالدم، تتبع النوم، مقاومة المياه، GPS، وبطارية تدوم لستة أيام، وتدعم مساعد أمازون الصوتي أليكسا، وحتى خدمة الدفع عن طريق NFC.

الأفضل لمستخدمي أجهزة أندرويد: Samsung Galaxy Watch Active 2

خصصت شركة سامسونج الوقت والمال لإنشاء نظام Tizen OS كبديل جيد لنظام Wear OS من جوجل، تتميز ساعة Galaxy Watch Active 2 بتصميمها النحيف واحتوائها على مزايا مثل تتبع تمارينك الرياضية تلقائيًا وتتبع معدل نومك، يتراوح سعر الساعة بين 200-250 دولار أمريكي.

وأعلنت شركة جوجل إنها تعمل بالتعاون مع سامسونج على إحضار ميزات جديدة لـ Wear OS من نظام Tizen، كما أكملت شركة جوجل عملية شرائها لشركة Fitbit مما يعني مزيد من مزايا لنظام Wear OS موجودة مسبقًا في ساعات شركة Fitbit.

أو أتبع طريق الموضة؛ كثير من شركات ما زالت تصنع ساعات ذكية بالشكل القديم مثل Fossil و Skagen. هناك الكثير من الخيارات أمامك، تحديد حاجتك والميزانية الخاصة بك سوف يسهل عليك عملية الأختيار.

الكاتب: وليد عبدالله

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