مايكروسوفت تعمل على الجيل التالي من نظام تشغيل ويندوز

بعد سنوات من اعتماد مايكروسوفت على نظام تشغيل ويندوز 10 وإطلاق تحديثات مستمرة له بدلًا من إطلاق نسخ جديدة، ترغب الشركة بتغيير هذا الأمر قريبًا مع جيل جديد وفقًا لمديرها التنفيذي، ستايا ناديلا.

وقال ناديلا إن شركته تعمل على تطوير الجيل الجديد من نظام ويندوز خلال مؤتمر افتراضي للمطورين على يوتيوب، وأكد أنه يقوم باختبار النظام شخصيًا منذ عدة أشهر.

وأشار ناديلا كذلك إلى أن الشركة تهدف لجعل المنصة مفتوحة أكثر للمطورين لتطوير وتسويق تطبيقاتهم، بجانب تحديث متجر مايكروسوفت لتوفير مرونة أكثر للمطورين لنشر تطبيقاتهم.

تأتي هذه التصريحات من مدير مايكروسوفت التنفيذي بعد أيام قليلة من الأخبار التي انتشرت حول إلغاء الشركة لنظام ويندوز Windows 10X الذي كان يستهدف الأجهزة القابلة للطي أو بشاشتين، لكن يبدو أن هذا الإلغاء منطقي إلى أبعد حدود الآن مع الكشف عن نظام تشغيل ربما يكون موجه لجميع الأجهزة وفقًا لما يظهر من تصريحات ناديلا.

المصدر:

Microsoft