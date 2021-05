أمازون تستحوذ على استديوهات MGM مقابل 8.5 مليار دولار

أعلنت شركة أمازون رسميًا عن توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على استديوهات MGM مقابل 8.45 مليار دولار أمريكي، لتكون بذلك أكبر صفقة تقوم بها الشركة في قطاع المحتوى الترفيهي على الإطلاق.

وجاء الإعلان من أمازون ليؤكد التقارير التي صدرت الأسبوع الماضي وتحدثت عن نيتها الاستحواذ على MGM مقابل مبلغ يتراوح حول 9 مليارات دولار أمريكي.

وبذلك، فإن مكتبة MGM الضخمة من الأعمال الكلاسيكية والجديدة ستنضم لأمازون، ليكون الجمهور أمام أكثر من 4 آلاف فيلم جديد وأكثر من 17 ألف ساعة من المسلسلات والعروض التلفزيونية. ما يعني رفعها حدة المنافسة مع نتفليكس وديزني بهذه المكتبة الضخمة، وكذلك استقطاب المزيد من مشتركي خدمة برايم فيديو للمحتوى المرئي.

وتشمل أعمال استديوهات MGM أفلام رائدة وشهيرة مثل سلسلة جيمس بوند، سلسلة روكي للنجم سيليفستر ستالون، سلسلة النمر الوردي، وRobocop، Silence of the Lambs، وStargate، كما أنها موطن لأعمال كلاسيكية خالدة مثل 12 Angry Men، ومسلسلات حديثة شائعة ومميزة مثل The Handmaid’s Tale و Vikings، وذلك بجانب إنتاجها لعروض تلفزيونية شهيرة مثل The Voice و Shark Tank.

وتعزي أمازون المبلغ الضخم للاستحواذ بسبب القيمة الكبيرة التي ستوفرها للجمهور بإضافة كمية هائلة من الأعمال والقصص عالية الجودة، خاصة وأن هناك أعمال منتظرة تحت الإنتاج من MGM مثل فيلم House of Gucci، وNo Time to Die، وThe Addams Family 2، بجانب فيلم لم يتم الافصاح عن تفاصيله للمخرج بول توماس أندرسون.

وتملك الشركة أكثر من 200 مليون مستخدم بخدمة برايم حول العالم، قام 175 مليون منهم بتشغيل فيديو على الأقل ضمن خدمة المحتوى المرئي، لكن من المتوقع أن يرفع الاستحواذ الجديد هذا العدد أكثر بجانب استقطاب المزيد من الاشتراكات المدفوعة.

المصدر:

Amazon