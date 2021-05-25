مستندات جوجل ستسمح للمستخدمين إضافة النصوص على الصور

أضافت خدمة مستندات جوجل ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة النصوص على الصور في الملفات، لتعيد بذلك الأذهان لما توفره مايكروسوفت منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن على برنامج وورد.

وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إضافة الصور فوق النصوص أثناء تحرير الملفات أو تحت النصوص ليظهر النص وكأنه فوق الصور المرفقة، وهي ميزة طالب بها الكثير من المستخدمين كونها تساعدهم على إنشاء وتحرير العروض التقديمية بشكل أفضل باستخدام مستندات جوجل.

وبإمكان أي شخص الآن الذهاب لمستندات جوجل وتجربة الميزة الجديدة التي توفرت بعد سنوات طويلة من وجودها على خدمات منافسة مثل مايكروسوفت وورد.

وستظهر بعض الخيارات الإضافية عند النقر على الصور للاستفادة من الإضافة الجديدة، كما ستتيح استيراد وتصدير الملفات إلى وورد دون التأثير على صيغتها.

المصدر:

Engadget