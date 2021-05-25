تعرف على أفضل 33 إضافة متوفرة لمتصفح جوجل كروم

كروم متصفح رائع، وسريع وبتصميم جميل ويحتوي على عدة ميزات أساسية ولكن قوة المتصفح هي في مكتبة الإضافات الضخمة التي يملكها وهذه قائمة بأفضل الإضافات:

Vimium C – تصفح الويب، وتفاعل مع الصفحات باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح فقط.

Fika – إقرأ المقالات بشكل بسيط وجميل ومريح للعين، يشبه تصميم قارئ الكتب في أجهزة Kindle.

PushBullet – نقل الروابط والملاحظات النصية وحتى الصور والملفات من هاتفك إلى حاسوبك وبالعكس.

OneTab – حفظ جميع التبويبات المفتوحة في مجموعة واحدة (هذه الميزة أصبحت تأتي مع متصفح كروم في التحديث الجديد، ولكن قد تكون مفيدة للمتصفحات المبنية على بنية كروميوم).

Gmail Sender Icons – معرفة من المُرسل مباشرة بدون فتح الرسالة.

Bubble Cursor – تسهل لك هذه الإضافة الضغط على الروابط والأزرار الصغيرة.

Picture in Picture – مشاهدة فيديوهات يوتيوب أثناء العمل على أشياء أخرى.

Zoho Annotator – أداة بسيطة للقطات الشاشة مع خصائص تعديل بسيطة، يمكنك رفع الصورة لاحقًا على التخزين السحابي أو مباشرة على جهازك.

Loom – أداة تسجيل فيديو للمتصفح وتسجل صوتك أيضا وحتى كاميرا الجهاز.

URL Render – بدلا من ضغط على الروابط في محرك بحث جوجل فقط أشر عليها بالفأرة وسوف تحمل الصفحة بشكل مربع صغير عائم لأخذ لمحة حول المحتوى.

Clipt – حافظة للنصوص المنسوخة في حاسوبك وجهاز الأندرويد الخاص بك مع ميزة المزامنة بين الجهازين.

Hover Zoom – أشر على أي صورة في أي موقع والإضافة سوف تكبر لك الصورة تلقائيًا.

Quick Source Viewer – بديل لخيار View Source، يعرض لك ملفات HTML وCSS وJavascript.

Save To Drive – لحفظ الصور والمواقع على جوجل درايف بضغطة زر.

Google Input – توفر هذه الإضافة لوحة مفاتيح افتراضية وكتابة عن طريق خط اليد والصوت.

Google Dictionary – تساعدك على معرفة معنى الكلمات ولفظها.

uBlacklist – يحظر مواقع كاملة من أن تظهر في نتائج محركات البحث الخاصة بك.

Gmail Notes – يضيف ميزة الملاحظات العائمة في موقع Gmail والتي سوف تظهر كل ما دخلت إلى الموقع.

Tab Notes – أداة بسيطة يمكنك من خلالها خزن ملاحظاتك وقوائم مهامك بسرعة.

Simple ToDo – لاستبدال الصفحة الرئيسية للمتصفح بصفحة ملاحظات وقوائم مهام أنيقة.

Ugly Email – بعض رسائل البريد الإلكتروني بها متتبعات تبلغ المرسل إذا ما قرأت رسائله، هذه الأداة تعطل هذه المتتبعات.

Stylebot – لتغيير مظهر المواقع التي تزورها مثل إخفاء عناصر معينة، والتغيير يبقى دائمي.

Webtime Tracker – لتتبع كم من وقت تقضي في التصفح على الإنترنت وعلى أي مواقع وإظهار النتائج لك بشكل رسومات بيانية.

Skip Search – بديل لزر “أنا محظوظ” الذي كان متواجدًا في محرك بحث جوجل، ووظيفته هو تحويلك إلى أكثر موقع ذو صلة ببحثك.

Single File – حمل صفحة الويب كاملة بضغطة زر مع ملفات الـ CSS والصور والخطوط المرفقة.

Go Incognito – فتح الصفحة الحالية في الوضع التخفي مفيد لتسجيل دخول لحساب مختلف في نفس الموقع.

Feeder – قارئ RSS حيث ينبهك بإشعار إذا ما نشرت مدونتك المفضلة مقالة جديدة، متوفر أيضا على أندرويد وiOS.

Scribe – إنشاء شروحات خطوة بخطوة من خلال تصوير الخطوات وجمعها في ملف PDF.

Visbug – أداة تصميم مهمة لمطورين الويب، يجب على كل مطور تحميلها.

Sitemod – من خلال هذه الأداة يمكنك تعديل على أي موقع على الإنترنت وإنشاء نسخة دائمية قابلة للمشاركة عن طريق رابط مخصص.

iCloud Passwords – للوصول إلى كلمات السر المحفوظة في متصفح سفاري من خلال متصفح كروم على ويندوز.

Twitter Screenshots – أخذ صور جميلة لتغريدات تويتر، مع إزالة العناصر المشتتة الغير ضرورية.