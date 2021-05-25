انستجرام توفر لصانعي المحتوى احصائيات كاملة حول البث المباشر ومقاطع Reels

بدأت انستجرام بتوفير أدوات جديدة لصانعي المحتوى تتيح لهم معرفة تفاصيل واحصائيات البث المباشر الخاص بهم وأرقام مقاطع Reels القصيرة.

وستوفر الأدوات لصانعي المحتوى معرفة معلومات مثل عدد مرات الإعجاب، عدد مرات تشغيل المقاطع، عدد التعليقات، عدد مرات حفظها، وعدد مرات المشاركة، بالإضافة إلى توفير معلومات حول عدد المستخدمين الذين وصل إليهم مقطع فيديو Reels.

وتتواجد هذه الأدوات منذ فترة مع الصور ومقاطع الفيديو العادية والطويلة على IGTV، لكنها الآن تصل لجميع أنواع المحتوى على المنصة ما يساعد صانعي المحتوى بمعرفة مدى انتشار مقاطعهم وفهم طبيعة الجمهور الخاص بهم.

وبجانب ذلك، ستعمل انستجرام على تحديث صفحة الاحصائيات والأرقام الخاصة بها ” Insights” بإضافة عدد من المزايا الأخرى مثل تصفية معلومات الصفحات والحسابات بطريقة تناسبهم بدلًا من تصنيفها على أساس أسبوعي أو شهري.

المصدر:

Engadget