كوالكوم تطلق الجيل الثاني من معالجات الحواسيب المحمولة Snapdragon 7c

أعلنت شركة كوالكوم عن جيل جديد من معالجات الحواسيب المحمولة سنابدراجون Snapdragon 7c بعد سنتين تقريبًا من إطلاق الجيل الأول.

كانت كوالكوم قد كشفت في 2019 عن معالجات Snapdragon 7c و Snapdragon 8c الموجهة للأجهزة العاملة بنظامي ويندوز 10 وكروم بوك، وهي غالبًا تحمل مواصفات أساسية للمهام العادية وتوفرها للشركات التي لا ترغب بإضافة معالجات إنتل أو AMD.

ويأتي معالج Snapdragon 7c مع سرعة تصل 2.55 جيجاهرتز، وتقول الشركة إنه يوفر سرعة أكبر بنحو 10% من المعالجات بنفس الفئة من المنافسين، بجانب استهلاك بطارية بنحو النصف مع المعالجات المنافسة.

وتحمل رقاقة المعالجة معها معالج رسومات Adreno 618، بجانب مودم X15 LTE الذي يوفر سرعة تحميل تصل إلى 800 ميجابايت في الثانية.

ومن المتوقع أن تصل الأجهزة التي تحمل المعالج الجديد في صيف هذا العام، والبداية ستكون مع حواسيب لينوفو المحمولة وفقًا لما أشارت إليه كوالكوم.

وبجانب الإعلان عن رقاقة المعالجة، فقد كشفت كوالكوم عن تعاونها مع مايكروسوفت على حزمة Snapdragon Developer Kit الموجهة للمطورين، وتهدف إلى مساعدة المطورين على الاستفادة من نظام ويندوز 10 على الأجهزة العاملة بمعالجاتها إلى أقصى حد.

تعمل معالجات كوالكوم بالاعتماد على تقنيات ARM وهو الحال مع معالجات آبل سيليكون M1، لكن مع فروقات في التطوير والأجهزة المستهدفة، لاسيما وأن آبل تطور المعالجات لأجهزتها وتسعى لتوافق بين قدرات النظام والمعالج، فيما توفر كوالكوم معالجاتها لأجهزة من شركات أخرى مع نظام تشغيل من طرف ثالث، وهو ما جعلها تتعاون عن تطوير حزمة Snapdragon Developer Kit للاستفادة من قدرات النظام ومساعدة المطورين والمصنعين على ذلك.

المصدر:

Qualcomm