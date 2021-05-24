آبل تعلن انطلاق مؤتمر المطورين WWDC21 في 7 يوليو

كشفت شركة آبل اليوم عن موعد مؤتمر المطورين السنوي قبل قليل، حيث سيقام حدث هذا العام WWDC21 افتراضيًا في 7 يوليو المقبل وسيتاح لأكثر من 30 مليون مطور في 227 منطقة حول العالم للمشاهدة بشكل مجاني.

وستكشف آبل عن آخر تحديثات أنظمة التشغيل الخاصة بها؛ iOS، و iPadOS، و macOS، بالإضافة إلى tvOS، و watchOS.

وسيتخلل الحدث توزيع جوائز لأفضل المطورين، والحديث عن الأدوات والتقنيات الجديدة التي ستأتي رفقة أنظمة التشغيل، بجانب السماح بالتفاعل بين المطورين أنفسهم وفريق الشركة، كما سيكون هنالك فعاليات خاصة. بجانب توفير أجنحة افتراضية لأول مرة مع WWDC21 يحوي كل جناح منها حلقات خاصة عن الأنظمة وتطوير التطبيقات، والمختبرات، والفعاليات الخاصة.

المصدر:

Apple